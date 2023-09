A- A+

Futebol Sport fica no empate com o Botafogo-SP, pela Série B Leão saiu atrás do placar, mas buscou o gol que igualou o placar em 1x1 e manteve o clube na vice-liderança

O Sport encerrou sem vitórias a sequência de três jogos consecutivos contra clubes paulistas. Vindo de derrotas para Guarani e Ituano, o Leão ficou no empate em 1x1 com o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, neste domingo (3), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os rubro-negros encerram a rodada na segunda posição, com 46 pontos, dois a mais que o Juventude, em quinto e primeiro fora do G4. Na próxima partida, a equipe pega o Criciúma, sábado (9), na Ilha do Retiro.

O técnico Enderson Moreira promoveu seis mudanças no time titular do Sport. O goleiro Renan e o lateral Ewerthon foram substituídos por Dênis e Rosales, respectivamente. Felipinho voltou à lateral esquerda, enquanto Alisson ocupou a vaga de Rafael Thyere, vetado por conta de um desconforto na coxa direita. No meio, Felipe pegou o lugar de Fábio Matheus. No ataque, com o espaço de Luciano Juba vago desde que o camisa 46 se transferiu ao Bahia, coube a Peglow fechar o setor com Labandeira e Vagner Love.



O terror dos minutos iniciais



A sina de tomar gols no início do jogo se repetiu. Aos 15, Sabino falhou na marcação e deixou Carius livre para avançar pela esquerda e dar assistência para Thássio fazer 1x0. O Sport tentou reação rápida com Felipinho, em chute que Matheus Albino se esticou para salvar. Aos 24, porém, o goleiro do Botafogo-SP foi traído pelo desvio na finalização de Jorginho, que mudou a rota da bola, balançando as redes para os visitantes.



O gol deu ao Sport a tranquilidade para trabalhar melhor a bola e explorar principalmente os espaços no meio entre os volantes e os zagueiros. Em um dos ataques, Vagner Love recebeu bem e só não virou o placar porque Albino fez grande defesa. Labandeira também teve chance, mas, na cara do gol, mandou para fora.





Jorgino simula, mas VAR retira pênalti



O segundo tempo começou em ritmo mais lento, mas ficou agitado aos 20 minutos, quando o árbitro marcou penalidade e expulsou Albino após suposta agressão ao meia Jorginho. Acontece que, após consulta ao VAR, foi visto que o atleta rubro-negro não foi atingido pelo camisa 1 dos paulistas e tanto o cartão vermelho como a marcação do pênalti foram retiradas.



Aos 30, Felipinho iniciou ótima jogada que terminou com Labandeira, dentro da área. O atacante teve tempo de dominar e girar, mas o chute saiu sem direção correta. Lance que marcou a despedida dele na partida, sendo substituído por Edinho. O técnico Enderson Moreira também acionou Michel na vaga de Peglow. Sem muita inspiração, o Sport não conseguiu a vitória que o deixaria em situação mais confortável na tabela.



Ficha técnica

Botafogo-SP 1

Matheus Albino; Thássio, Ericson (Lucas Dias), Diogo Silva, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Carlos Manuel e Luiz Henrique (Jean); Osman (Lucas Cardoso) e Edson Carius (Edson Carioca). Técnico: Marcelo Chamusca.

Sport 1

Denis; Rosales, Alisson, Sabino e Felipinho; Ronaldo (Fábio Matheus), Felipe (Fabinho), Peglow (Michel) e Jorginho (Alan Ruiz); Labandeira (Edinho) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Local: Estádio Santa Cruz (Ribeirão Preto/SP)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

Gols: Thássio (aos 15 do 1ºT), Jorginho (aos 24 do 1ºT)

Cartões amarelos: Patrick, Tárik (B); Alisson, Ronaldo, Sabino, Fabinho, Alan Ruiz, Rosales (S)

Público: 1.954 torcedores

Renda: R$ 34.570,00

