Futebol Sport divulga venda de mais de 13 mil ingressos para jogo contra a Ponte Preta Equipes duelam nesta segunda (9), na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Sport divulgou nesta quarta (4) nas redes sociais a primeira parcial de ingressos para o jogo contra a Ponte Preta, segunda (9), na Ilha do Retiro, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Mais de 13 mil bilhetes foram comercializados. O setor das sociais está esgotado.

Na Ilha, a venda de ingressos começa a partir do sábado (7), das 9h às 17h. O Sport é o atual segundo colocado da Série B, com 54 pontos. A Ponte Preta está em 15º, com 33.

