Futebol De virada, Sport vence a Chapecoense pela Série B 2023 do Campeonato Brasileiro Com o triunfo por 2x1, o Leão terminou a rodada na vice-liderança da competição, com 59 pontos. Próxima partida é sexta (27), contra o Ceará, no Castelão

O Sport tem “flertado” com a derrota nos últimos jogos, mas não perde. Sai atrás do placar, mas não perde. Vê o adversário abrir vantagem de três gols, mas não perde. Enquanto tiver jogo, tem reação. Seja cedo ou tarde. O Leão tropeça, mas não cai. Ser rubro-negro, nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, é saber que, por mais que o cenário pareça ruim, no fim a história sempre coloca o clube em situação mais confortável. A torcida deseja que essa sina continue até o acesso à Série A ser oficializado. Algo que ficou mais perto com a vitória deste domingo (22), por 2x1, perante a Chapecoense, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da competição.



Os gols da partida foram marcados por Giovanni Pavani, Gustavo Cazonatti e Alan Ruiz. Com o resultado, o Sport termina a rodada na vice-liderança da Série B, com 59 pontos. A Chapecoense está em 17º, com 33. Na próxima partida, o Leão visita o Ceará, sexta (27), no Castelão.



Quatro finalizações nos primeiros 20 minutos. Uma delas no travessão. Uma posse de bola de 70%. Mais qualidade na marcação e lucidez para criar chances ofensivas. Tudo isso poderia ser sobre o Sport, um integrante do G4 da Série B, contra a Chapecoense, que briga contra a degola. Acontece que era justamente o oposto. Os catarinenses eram completamente superiores.



Mesmo dominado, foi o Sport quem por pouco não saiu à frente do placar. Após cobrança de falta, Chico apareceu bem e cabeceou. Airton deu rebote e Love marcou. Felicidade que durou pouco, já que a arbitragem assinalou impedimento.



Gol sofrido e vaias



De pé em pé, girando a bola com paciência e facilidade para encontrar os espaços, a Chapecoense abriu o placar aos 33. Giovanni Pavani bateu colocado de fora da área e marcou um golaço na Ilha do Retiro.

O Sport melhorou na reta final do primeiro tempo, principalmente nos avanços de Negueba pela direita. Diego Souza e Vagner Love povoavam a área, mas sem encontrar uma chance clara. No fim da etapa inicial, os rubro-negros desceram aos vestiários sob vaias da torcida.



Reação no segundo tempo



Gustavo Cazonatti foi o autor do segundo gol da partida. Ao ler isso, o torcedor do Sport poderia ficar desesperado. A notícia boa é que o volante da Chapecoense marcou contra, em cabeçada no ângulo de Airton. Tudo o que o Leão precisava para fazer da etapa final a chance de uma redenção na Ilha.



Com Edinho na vaga de Love, o Sport ganhou em velocidade e foi pressionando a Chapecoense. Não demorou muito para os rubro-negros virarem o placar. Felipinho cruzou pela esquerda, Diego Souza não conseguiu dominar, mas Alan Ruiz acertou um chute rasteiro no canto esquerdo para fazer 2x1.

Com a vantagem mínima, o Sport sofreu pequenos sustos, mas administrou bem o resultado que manteve a equipe no G4 da Série B. Depois de três empates consecutivos, o Leão voltou a vencer.

Nos demais resultados da rodada no fim de semana, o Botafogo-Sp ganhou do Novorizontino por 2x0, no estádio Santa Cruz. O CRB perdeu por 1x0 para o Criciúma, no Rei Pelé. Juventude e Londrina empatara em 2x2, no Alfredo Jaconi, enquanto o Avaí venceu o Ceará por 1x0, na Ressacada.

Ficha técnica

Sport 2

Denis; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino (Chico) e Felipinho; Fabinho (Mancha), Fábio Matheus e Alan Ruiz (Eduardo); Negueba (Fabrício Daniel), Diego Souza e Vagner Love (Edinho). Técnico: Enderson Moreira.

Chapecoense 1

Airton; D.Borel (Dudu Vieira), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Gustavo Cazonatti (Cristiano), Bruno Nazário, Victor Ferraz (Bruno Vinícius), Giovanni Pavani e Marcinho; Henrique Dourado (Marco Antônio). Técnico: Claudinei Oliveira.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Wallace Muller Barros Santos (ambos do RJ)

Gols: Giovanni Pavani (aos 33 do 1ºT), Gustavo Cazonatti (contra, aos 4 do 2ºT) e Alan Ruiz (aos 16 do 2ºT)

Cartões amarelos: Alan Ruiz, Felipinho, Dênis (S); Marcinho, Gustavo Cazonatti (C)

Público: 26.002 torcedores

Renda: R$ 511.655,00

