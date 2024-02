A- A+

Como esperado, o técnico Mariano Soso promoveu uma série de mudanças na equipe titular do Sport. O time encarou o Central, nesta terça (6), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, após menos de 66 horas de descanso (o mínimo indicado pelo Regulamento Geral de Competições) desde que esteve na Arena Fonte Nova para enfrentar o Bahia, no último domingo, pela Copa do Nordeste. Mas isso passou longe de trazer prejuízos. Com equipe mista, o Leão derrotou a Patativa por 4x1, mantendo-se na liderança da competição, com 18 pontos.



Sem tempo para descansar, o Sport volta a campo na sexta, contra o Treze, pelo Nordestão, também na Arena de Pernambuco. No Estadual, o compromisso seguinte será dia 17 de fevereiro, diante do Porto, novamente em São Lourenço da Mata.



Uma das exceções entre os atletas que não foram poupados, o meia Pedro Vilhena quase abriu o placar aos seis minutos. Rafael Thyere lançou Lucas Ramon, que tocou para o meia. O chute colocado foi defendido por Chapa.



As chances para tirar o zero do placar foram aumentando. No lado rubro-negro, Fabinho pegou sobra de escanteio e finalizou para fora. Depois, Renzo subiu mais alto do que a marcação, mas erro o alvo. Chapa, que já havia feito ótima defesa em chute de Vilhena, voltou a brilhar em cobrança de falta de Caike e no chute de Paulinho. No lado alvinegro, Pirambu bateu cruzado e obrigou Caíque França a tirar com os pés.

Faltava Alan Ruiz

Para fazer gols, o Sport não precisou mudar quem estava responsável pela pontaria, mas sim encontrar um “garçom” diferente. Quando Alan Ruiz entrou no segundo tempo, ele só precisou de oito minutos para dar dois passes a gol. No primeiro, cobrou escanteio na cabeça de Lucas Ramon. No segundo, cruzou na medida para Gustavo Coutinho.



A rede, que não balançou no primeiro tempo, cansou de ser estufada no segundo. Renzo e Alan Ruiz marcaram um cada, ampliando para 4x0. Júnior Pirambu, após rebote de Caíque, fez o de honra para o Central.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Lucas Ramon, Renzo, Rafael Thyere e Rosales; Fabinho (Lucas André), Pedro Vilhena (Alan Ruiz), Italo e Paulinho (Pablo Dyego); Arthur Caike (Romarinho) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico: Mariano Soso

Central

Chapa; Peixoto, Doni, Lucão (Luciano Grafite) e Mamute; Edy, Moacir, Erivélton e Murilo Rangel (Jardel); Zé Arthur e Pirambu. Técnico: Mauro Fernandes

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho. Assistentes: Jose Romão da Silva Neto e Humberto Martins Dias Silva)

Gols: Lucas Ramon (ao 1 do 2ºT), Gustavo Coutinho (aos 8 do 2ºT), Renzo (aos 16 do 2ºT), Alan Ruiz (aos 18 do 2ºT) e Pirambu (aos 23 do 2ºT)

Cartões amarelos: Lucão, Mamute (C)

