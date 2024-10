Sport tem premiação por acesso, mas diretoria evita projeções: "foco é sempre o próximo jogo"

A- A+

Com a Série B na reta final e com chances reais de conseguir o acesso após três temporadas, o elenco do Sport tem trabalhado com uma motivação a mais para alcançar o principal objetivo do clube. Desde o início do ano, a diretoria rubro-negra estipulou premiações, de acordo com as metas conseguidas pelo time ao longo de 2024.

“O Sport tem uma política de premiação que foi definida desde o início da temporada, vinculada ao atingimento dos nossos objetivos esportivos”, afirmou à reportagem Guilherme Falcão, membro do comitê gestor leonino.

Os valores não foram revelados pelo dirigente leonino. Além disso, Falcão também não especificou se os valores divergem em caso de acesso ou de acesso seguido de título.

Na edição da temporada passada da Série B, o presidente Yuri Romão chegou a revelar que o prêmio daquela ocasião aumentaria com um possível título da Segundona.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Sport conseguir subir de divisão está em 89,6%.

Contudo, apesar das grandes chances e da ansiedade do torcedor, Guilherme contou que a linha de trabalho feita pela diretoria junto ao elenco e comissão técnica segue o mesma traçada no início do ano.

“O trabalho da diretoria segue o de sempre: viabilizar ao elenco, comissão e staff as melhores condições de trabalho possíveis”, detalhou o dirigente.

Faltando apenas quatro jogos para o término da competição, o Sport é o terceiro colocado, com 59 pontos. O clube pernambucano tem cinco pontos de vantagem para o Ceará, primeiro time fora do G4, e depende apenas de si para celebrar o retorno à Série A.

De 12 pontos em disputa, o Leão precisa de oito para concluir o objetivo. Dentro do clube, porém, a matemática está sempre voltada para o próximo desafio.

“Nosso foco é, desde sempre, o próximo jogo. Não há tempo de lamentar ou comemorar o que já passou e nem tempo a perder fazendo projeções de tabela, pontos e etc. É sempre o próximo jogo”, finalizou Guilherme Falcão.

Pensando na próxima rodada, o Sport segue em preparação para voltar a campo pela Série B. Na segunda-feira (4), o time da Praça da Bandeira vai ao Paraná, onde visita o Operário, no Germano Krüger, às 19h, pela 35ª rodada.

Com chances remotas de acesso, o Fantasma é o 10º colocado, com 50 pontos, e foi a equipe responsável por impor o primeiro revés ao técnico Pepa no comando rubro-negro. No último dia 16, os paranaenses venceram os pernambucanos por 2x1, na Ilha do Retiro, em duelo atrasado da 16ª rodada.

