Futebol Desempenho em clássicos e jogos de nível mais alto acende alerta no Sport Tabus positivos do Leão foram quebrados em 2025 em meio à pressão em cima do técnico Pepa

Há seis anos o Sport não perdia como mandante um Clássico dos Clássicos diante do Náutico. Há cinco anos não perdia para o Santa Cruz e, durante o mesmo período de tempo, não acumulava tropeços perante os rivais de maneira seguida. Também nunca tinha sido derrotado para o Fortaleza na Ilha do Retiro. Todos esses tabus positivos caíram em fevereiro deste ano. Em duas semanas, os rubro-negros tiveram uma queda de rendimento justo nos confrontos mais difíceis até então. Cenário que preocupa, imaginando que, pela frente, os desafios serão pela Série A do Campeonato Brasileiro.

"Temos que sentir esse momento, essa dor. Compreendemos o sentimento da nossa torcida. A cobrança aqui dentro é enorme. Temos que ter humildade para olhar para trás, reconhecer onde erramos e dar a resposta”, afirmou o técnico Pepa.

Vaiado após a derrota por 2x1 para o Náutico, Pepa tem sofrido com a cobrança por conta das mudanças recorrentes no time titular, além de críticas por não extrair o máximo de um elenco com contratações milionárias. Os únicos triunfos do Leão foram diante de adversários de nível inferior no Estadual, casos de Central, Jaguar e Maguary, além de conquistas pela Copa do Nordeste, perante Ferroviário-CE e Sousa-PB.

Contra o Santa Cruz, um rival que está na Série D, o Sport perdeu por 1x0. A primeira derrota do ano. Depois, novo revés ante um Tricolor, agora contra o Fortaleza, por 2x0, na Ilha do Retiro, pelo Nordestão.

O próximo desafio do Sport é quarta (19), contra o Moto Club-MA, na Ilha do Retiro, pelo Grupo A da Copa do Nordeste. A equipe estána terceira posição, com seis pontos, enquanto o adversário ocupa o sétimo lugar, com dois. Mais um duelo em que o Leão tem um tabu positivo - torcendo para que desta vez não seja quebrado. Os pernambucanos nunca perderam para os maranhenses. Ao todo, são seis jogos, com quatro triunfos e dois empates. O mais recente faz muito tempo: em 1990, por 3x2, em casa, pela Série B.

