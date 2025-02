A- A+

leão Técnico do Sport prega foco após classificação no Estadual: "garantimos o mínimo exigível" Leão encara agora o Decisão nas quartas do Campeonato Pernambucano

O Sport avançou às quartas de final do Campeonato Pernambucano após bater o Petrolina, por 3 a 1, neste sábado (22). Para o técnico Pepa, o time "garantiu o mínimo exigível", se referindo à colocação do clube na tabela, quarto lugar, com 15 pontos. Depois de deixar resultados escaparem ao longo do torneio, essa era a melhor posição que o Leão poderia atingir ao término da rodada.



Apesar disso, no entanto, o técnico projetou que o foco precisa estar no que vem pela frente, não no que já passou.

"O mais importante, sinceramente, eram os três pontos, e garantimos o mínimo exigível, que era o quarto lugar, porque não conseguíamos mais (uma classificação mais alta) pelo que tínhamos feito lá atrás. Mas não podemos mais fazer nada sobre o que aconteceu para trás, e sim para a frente. Vamos jogar em casa as quartas de final para continuar na nossa caminhada para o objetivo, que é o título", afirmou.

Temperatura como empecilho

As maiores dificuldades para a equipe, segundo Pepa foram a temperatura na cidade do Sertão do Estado, que passou dos 40°C, e o horário da disputa, que começou às 16h30 - assim como todos os outros duelos da rodada. Ainda assim, ele avaliou positivamente o desempenho do time.

"Muita seriedade. Um campo difícil, acima de tudo pela temperatura de 41°C, com sensação térmica por volta dos 48°C e 50°C no início. Ou seja, muito difícil de jogar. É incompreensível também o horário. Independente disso, tivemos que ser pacientes. Praticamente dominamos o jogo todo, mas já encontramos jogos assim, que a qualquer momento uma distração, uma saída rápida do adversário pode criar problemas", começou.

"Não permitimos muitas transições e levamos o jogo para o que queríamos, no campo adversário, criando muitas chances. Depois, com alguma paciência que temos que ter em jogos desse tipo, os gols surgiram. E podíamos ter feito mais, mas o desgaste foi muito grande", completou.



Próximos compromissos

No Campeonato Pernambucano, o Sport vai encarar o Decisão nas quartas de final. O jogo está marcado para o dia 3 de março, uma segunda-feira. Quem avançar, enfrenta o Santa Cruz nas semis.



Antes disso, já nesta terça-feira (25), o Leão terá que medir forças contra o Operário, fora de casa, às 21h30. O jogo é válido pela primeira rodada da Copa do Brasil, e vale muito para o Leão, também pela premiação gorda da competição.



