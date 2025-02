Sport: adaptado, trio de reforços acumula 42% dos gols do time na temporada

A- A+

A tônica do Sport até aqui na temporada tem sido encontrar a sintonia - tanto no sistema ofensivo quanto no defensivo. E é lá na frente que o elenco vem dando conta, inclusive os reforços Gonçalo Paciência, Rodrigo Atencio e Pablo. Juntos, os atletas já acumulam 11 gols na temporada e são responsáveis por 42% das vezes que o Leão marcou até aqui.

Velocidade de adaptação



O que chama atenção é a velocidade dessa adaptação. Gonçalo Paciência, por exemplo, chegou como uma das principais contratações do Rubro-negro neste ano. Até aqui, já foram quatro gols e uma assistência em nove partidas, a maioria como titular.

Em entrevista concedida na última semana, o atacante de 30 anos chegou a comentar justamente sobre esse período de adaptação, além das metas para a temporada.

"Para mim está sendo extremamente fácil a questão do idioma com meus companheiros e as pessoas do staff. Em relação ao jogo, preciso de uma adaptação. Os espaços no jogo são diferentes, o clima é diferente, mas felizmente já cheguei há um tempo e pouco a pouco estou cada vez me sentindo melhor", iniciou.

"Tudo é uma mudança, é um novo começo, mas estou focado para fazer a melhor temporada da minha carreira. É o meu objetivo", completou.

Briga por vaga



Se em um primeiro momento pode parecer que o técnico Pepa encontrou seu centroavante para a temporada, o atacante Pablo, vindo do Athletico-PR, chega para discordar e lutar pela própria vaga.

O Leão viajou para Petrolina para a última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano e saiu com a vitória! Além da conquista, o elenco encontrou uma grande recepção de rubro-negros na cidade! Assista: https://t.co/uVy0b9w1zZ pic.twitter.com/NsqLo2WOhx — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 23, 2025

Até aqui, ele já soma quatro gols em apenas cinco partidas. Além disso, ele saiu do banco em duas das três partidas em que marcou - duas vezes contra o Maguary e outra diante do Petrolina, na última rodada do Pernambucano.

Após a goleada contra o Moto Club, onde também foi às redes, Pablo defendeu essa variação do elenco, inclusive na própria posição, em um revezamento com Paciência.

“Essa variação de características é muito importante. Tem jogos que você precisa de um ponta mais vertical, mais agudo. Tem hora que você vai precisar de um ponta que é mais meia para segurar e controlar mais o jogo. É muito bom para o treinador, muito bom para a equipe”, disse.

'Molho argentino'



O atacante Rodrigo Atencio é uma das contratações mais badaladas do clube. O atleta veio do Independiente, e teve 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Leão, que tem com obrigação de comprar mais 30% caso o jogador atinja metas estipuladas em contrato. Ao todo, a negociação pode custar aproximadamente R$ 12 milhões aos cofres do time da Ilha do Retiro.

Dentro de campo, ele não tem deixado a desejar. Em apenas quatro jogos, já participou de quatro gols - três bolas na rede e uma assistência.

Na ausência de Lucas Lima, principal peça do setor criativo do time que está fora por lesão, o camisa 20 tem entregado uma solidez e 'molho argentino' para o ataque do Sport.

Próximo desafio



É com a união do trio mais uma vez que o Sport se prepara para encarar o Operário, fora de casa, nesta terça-feira (23).

A partida abre a participação do clube na Copa do Brasil. Caso vença, o Rubro-negro não só avança de fase, como também leva a bolada de R$ 1,8 milhão como premiação. A bola rola a partir das 21h30.

