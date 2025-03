A- A+

Sport Volante do Sport destaca semana de treinos e projeta clássico: "está 0x0" Um dos últimos reforços a chegar no clube, Rivera tem se entrosado com os companheiros durante os jogos

O volante colombiano Rivera, do Sport, é mais um jogador do elenco rubro-negro a destacar a semana livre para trabalhar. Um dos últimos reforços anunciados pelo clube, o cabeça de área não participou da pré-temporada do clube e vinha tendo que se entrosar com os companheiros durante as partidas.

O jogador de 29 anos soma cinco aparições com a camisa do clube pernambucano, mas já caiu nas graças do torcedor com as boas atuações e virou titular rapidamente na equipe dirigida por Pepa.

"Esta semana tem sido boa para nós, onde podemos trabalhar alguns aspectos que não pudemos trabalhar antes com o grupo completo. Vai ser vital e importante todas essas coisinhas que a comissão técnica quer implementar no campo. O grupo vem trabalhando bem nesses dias que estamos tendo", pontuou.

Autor da assistência que culminou no gol de Gonçalo Paciência, que abriu o placar no último final de semana, Rivera salientou que não tem nada ganho. Pelo contrário, segundo o colombiano, o elenco leonino entraré em campo com o intuito de vence o Santa Cruz.

"A gente tem na cabeça que está 0x0. Vai ser uma partida importante no sábado, vamos sair para buscar a partida, para buscar a classificação. Como disse, temos na mente que o jogo está 0x0 e vamos com tudo", enfatizou.

Depois de vencer o Santa Cruz por 2x0, na Ilha do Retiro, neste sábado o Sport pode perder até por um gol de diferença que garante vaga na final do Pernambucano. Caso o Tricolor dê o troco com a mesma vantagem de gols, o clássico será resolvido nos pênaltis.

