campeonato pernambucnao Sport: indefinição da data de volta da final do Estadual "atrapalha", diz Pepa, mas "não é desculpa" O primeiro jogo da decisão aconteceu nesse sábado (22), na Arena de Pernambuco, com vitória por 3 a 2 do Sport

A data da segunda partida da final do Campeonato Pernambucano, entre Sport e Retrô, ainda não foi definida pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Para o treinador do Leão, Pepa, essa indefinição "atrapalha" o planejamento da equipe, mas não pode servir como "desculpa".

"É só dizer onde e que horas. Porque não tem jeito, é o que é. Quando estiver marcado, estará marcado, e temos que estar adaptados a isso. Isso nunca vai servir de desculpa para nada, mas atrapalha, claro que sim", explicou.

O primeiro jogo da final aconteceu nesse sábado (22), na Arena de Pernambuco, com mando do Retrô. O duelo terminou em 3 a 2 para o Sport, em um jogo eletrizante que já liga o alerta para a volta. Apesar da vantagem do Rubro-negro, a briga pelo título segue viva.

A volta será na Ilha do Retiro, casa do Sport. Anteriormente o jogo estava marcado para esta quarta-feira (26), mas precisou ser adiado por conta de outro comprimisso do Leão para a data: encarar o Altos/PI, também em casa, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.



Possíveis datas

No momento, existe uma janela de datas próxima disponível para a realização do jogo da volta. Seria para os dias 1° ou 2 de abril, por exemplo, já que tanto Sport quanto Retrô não têm compromissos no meio dessa semana.



Antes disso, o Rubro-negro estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no Morumbi, no sábado (29). Já o Retrô tem compromisso marcado apenas para 12 de abril, contra a Tombense, na Arena de Pernambuco. O jogo marca o início da caminhada da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro.

