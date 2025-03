A- A+

SÉRIE A Sport: Pepa elogia organização defensiva e exalta "espírito de sacrifício" do elenco na estreia Fora de casa, o Sport apostou numa marcação sólida e conseguiu segurar o São Paulo, conquistando um ponto importante na estreia do Brasileirão

O Sport arrancou um empate sem gols na estreia do Brasileirão neste sábado (29), diante do São Paulo, no Morumbis. Apostando em uma marcação sólida, o Leão conseguiu "travar" o ímpeto do Tricolor por boa parte do jogo, com destaque para o lateral Hereda.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Pepa se mostrou satisfeito com a competitividade da equipe e elogiou a organização defensiva apresentada em campo.

"Se nós não competíssemos neste nível, teríamos saído daqui derrotados. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos que ter, acima de tudo, organização defensiva, rigor e espírito de sacrifício. Conseguimos ter mais a bola e fazer mais com ela. Sentimos que temos margem para crescer", iniciou o português.

"O que é inegociável é esse espírito de entrega, de sacrifício e organização. E acredito que, com naturalidade, todas as outras coisas boas vão surgir com o crescimento da equipe. A margem de crescimento é muito grande, mas sempre alicerçada em uma base sólida, com muito espírito de sacrifício", completou.

Logo no primeiro minuto, o São Paulo teve um pênalti a seu favor. No entanto, para a felicidade do Sport, Calleri isolou a cobrança e desperdiçou a chance de abrir o placar. Pepa avaliou o lance e destacou como ponto positivo o controle do Leão durante a partida.

"Não foi fácil no começo. Um pênalti no primeiro minuto poderia ter nos atrapalhado emocionalmente, mas, pelo contrário, a equipe soube sofrer e, quando conseguiu ter o jogo, não teve problemas em jogar", comentou.

"No segundo tempo, a equipe se abriu mais, tentou ter mais a bola e, com isso, permitiu algumas transições. O São Paulo também tem jogadores muito fortes tecnicamente e acabou criando algumas oportunidades. Damos a vida por cada milímetro, por cada centímetro, por cada bola, e essa tem que ser nossa imagem na Série A", finalizou o técnico.

Próxima partida



O Sport volta a campo nesta quarta-feira (2) para a final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. No jogo de ida, o Leão venceu por 3x2 e chega com vantagem para a decisão, que será disputada às 21h30, na Ilha do Retiro.

