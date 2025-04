A- A+

Sport Sport acumula segunda pior sequência de derrotas como mandante no século Revés para o RB Bragantino fez o Leão perder o quarto jogo consecutivo na Ilha do Retiro

Muitos não se lembram. Outros, talvez, nem eram nascidos. Fato é que a derrota do Sport para o RB Bragantino, pela quarta rodada da Série A, fez o clube acumular uma marca negativa que só aconteceu no começo deste século: quatro derrotas seguidas como mandante.

Nos últimos quatro compromissos dentro de casa, o Leão perdeu para Altos, pela Copa do Nordeste, Retrô, pela final do Pernambucano, Palmeiras e, é claro, RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado diante do Massa Bruta, inclusive, além de deixar o Sport na lanterna da competição, fez o técnico Pepa lidar com as críticas da torcida.

A última vez que o Sport registrou uma quantidade tão grande de reveses consecutivos atuando perante seu torcedor foi em 2001. Naquela ocasião, aliás, foram cinco derrotas seguidas durante a campanha do rebaixamento no Brasileiro.

A sequência negativa teve início em um Clássico das Multidões. Vitória por 2x1 do Santa Cruz. Depois, o Leão ainda perdeu para Guarani, Gama, Botafogo-SP e Bahia, respectivamente. Entre estes adversários, o rival pernambucano e o clube de Ribeirão Preto também acabaram caindo para a Série B na oportunidade.

O próximo jogo do Sport na Ilha do Retiro está agendado para o dia 26 de abril, contra o Fortaleza, pela sexta rodada da Série A. O adversário já venceu o Leão neste ano, em Recife, em duelo válido pela Copa do Nordeste, por 2x0.

Antes, no entanto, o time dirigido por Pepa tem árduo compromisso neste final de semana. No sábado (19), visita o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena.

