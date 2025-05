A- A+

Sport Apresentado no Sport, António Oliveira promete foco total em resultados: "Não vale a pena balela" Português assume o comando rubro-negro com discurso direto e prega competitividade, agressividade e compromisso para tirar o clube da lanterna da Série A

Claro e objetivo. O Sport parece, enfim, ter encontrado o seu comandante pragmático, o qual foi buscar no mercado. Apresentado neste sábado (10), na véspera de sua estreia, o técnico português António Oliveira foi pontual nas primeiras declarações e direto ao ponto, “sem balelas”, como ele mesmo disse ao falar sobre a situação atual do clube e o que realmente importa: vencer.

“Não interessa quem vem, quem foi ou quem está. O importante, da mesma forma que eu fiz em todos os momentos e em todas as instituições que servi, é organizar a equipe da melhor forma, ser o máximo competitiva e agressiva dentro daquilo que nós achamos que é o contexto do futebol brasileiro e da Série A”, iniciou o novo técnico rubro-negro, em entrevista coletiva.

Com experiência no futebol brasileiro, sobretudo por ter comandado o Corinthians na temporada passada, o novo técnico rubro-negro fez um breve raio-x da Série A e enfatizou que, na partida de amanhã, contra o Cruzeiro, o elenco do Sport “dará tudo de si”.

“A Série A, sabemos quais são as suas dificuldades. Tem boas equipes, bons jogadores, e nós temos que preparar da melhor forma a equipe para o dia de amanhã. Amanhã, com certeza, aqueles que entrarem darão tudo em prol do Sport. O nosso objetivo, independentemente de termos apenas dois treinos, é a vitória”, pontuou António, que também ressaltou a postura dos jogadores, que se mostraram comprometidos com a dura missão de livrar o Sport do rebaixamento para a Segunda Divisão.

“Em dois dias não se pode fazer tudo, mas se faz alguma coisa. Portanto, eles, para mim, são os melhores jogadores do mundo. E, nessa perspectiva, amanhã, com certeza, eles vão dar uma resposta à altura da dimensão do clube, da sua história. Eles também têm uma responsabilidade grande, e senti-os compromissados com o clube. Quero jogadores comprometidos, competitivos e agressivos, porque só jogar bem não é suficiente”, disse.

Projeto



António revelou que decidiu dar uma pausa para aproveitar a família, mas que estava de coração aberto para quando sentisse firmeza em um projeto - e foi o que aconteceu.

O treinador fez questão de mostrar confiança no projeto apresentado pelo clube e enfatizou que não veio para “ficar de balela”. No Sport, só a vitória importa.

“Os projetos e os clubes são as pessoas. Agradou-me a maneira como as pessoas me abordaram e o projeto que têm para o clube. Agora, sabemos que não vale a pena balela, porque, como se diz na minha terra, o importante aqui no futebol é o resultado. Portanto, é importante o foco no processo, mas, muito mais do que isso, é focar no resultado”, finalizou o treinador.

O Sport recebe o Cruzeiro neste domingo (11), às 16h, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Brasileirão Série A. Regularizado no BID, o técnico português poderá fazer sua estreia e comandar a equipe. Com apenas dois pontos conquistados em sete jogos, o Leão está na lanterna da competição e precisa de uma reação imediata para evitar um cenário desastroso.

