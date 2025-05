A- A+

Sport Pressionado e com mudanças no futebol, Sport completa dois meses sem vencer Leão volta a entrar em campo no próximo domingo (25), quando recebe o Internacional, às 16h, na Ilha do Retiro

Depois de um começo de ano cercado de expectativas positivas pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport vive uma situação totalmente oposta da esperada pelos seus torcedores. Nesta quinta-feira (22), o Rubro-negro da Ilha do Retiro completa dois meses sem sentir o gosto da vitória na temporada.

O último resultado positivo do Leão aconteceu em 22 de março. Na ocasião, o time ainda dirigido pelo técnico Pepa derrotou o Retrô, no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, por 3x2, na Arena de Pernambuco.

De lá para cá, o Sport acumula 11 tropeços consecutivos na temporada. Perdeu por 1x0 para o Altos-PI, na Copa do Nordeste, e por 2x1 para o Retrô, na final do Pernambucano - o Leão foi campeão nas penalidades. Na Série A, a equipe ainda não venceu. Nas nove rodadas disputadas, os rubro-negros empataram duas vezes (contra São Paulo e Fortaleza) e perderam sete (para Palmeiras, Vasco, RB Bragantino, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Ceará).

Além do jejum de vitórias, a ineficiência ofensiva também tem chamado atenção. No mesmo recorte de partidas, o Sport sequer conseguiu marcar dois gols em um mesmo jogo. Aliás, o Rubro-negro só balançou as redes contra o Retrô, Palmeiras, Vasco, Corinthians e Fluminense. Diante do mau momento, na última quarta-feira (21), integrantes de organizadas do clube tiveram uma conversa com jogadores e membros da diretoria, na Ilha do Retiro.

Após o revés para o Tricolor das Laranjeiras, de virada, no Maracanã, a diretoria passou a realizar mudanças no futebol. Na oportunidade, Pepa foi demitido. Nos últimos dias, também deixaram o clube o antigo executivo, André Figueiredo, e o vice de futebol, Guilherme Falcão. António Oliveira, para comandar a equipe, além de Thiago Gasparino (executivo) e Enrico Ambrogini (diretor geral) chegaram com o objetivo de recolocar o Sport nos trilhos.

Com apenas dois pontos, o Sport amarga a lanterna do Brasileirão e, até o momento, é o único clube que não venceu no certame. Neste domingo (25), a equipe da Praça da Bandeira recebe o Internacional, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada, e em caso de um novo tropeço, vai igualar uma marca negativa de 1999, quando acumulou 12 compromissos sem celebrar um resultado positivo. À época, o time foi rebaixado como lanterna.

