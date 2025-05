A- A+

Sport Apesar de empate, técnico do Sport elogia desempenho do time contra o Inter António Oliveira afirmou ter visto sinais positivos para a sequência do Brasileiro

Apesar do empate contra o Internacional não ter sido o resultado ideal para as pretensões do Sport na Série A, o técnico António Oliveira não ficou insatisfeito de um todo, neste domingo (25). Em entrevista coletiva concedida depois da partida, o português afirmou ter gostado da postura do time diante do Colorado.

"É necessário fazer uma análise do jogo e perceber que o Sport fez um jogo com qualidade, com e sem a bola. Acho melhor o primeiro tempo do que o segundo, apesar de no segundo termos finalizado mais. Dentro do que foi a proposta e o plano estratégico, não posso apontar nada aos meus jogadores, eles se entregaram de forma fantástica, foram competitivos, agressivos", iniciou.

"Acho que não mereciam o resultado, mas não há vitórias morais. Portanto, ela contabiliza apenas um ponto, mas fica claramente aquilo que foi pedido aos jogadores. Eles executaram de uma forma que estava de acordo daquilo que foi a semana de trabalho. Parabéns a eles, não pela vitória, que ela não veio, mas pela entrega", seguiu.

Ainda segundo António Oliveira, apesar da evolução mostrada perante o Internacional, o time ainda pode produzir mais na busca pelo primeiro resultado positivo no Campeonato Brasileiro.

"É evidente que precisamos de vitórias e elas não nos alimentar, devolver a confiança. Mas são sinais positivos que saem daqui. O que fizemos até agora é insuficiente, mas vamos continuar no caminho, sabemos o que precisa ser feito", falou.

Com o empate com o Inter, o Sport chegou aos três pontos no Brasileiro, mas segue na lanterna. O próximo compromisso do Leão na competição será no próximo domingo (1), quando visitará o Mirassol, às 11h, pela 11ª rodada.

