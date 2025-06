A- A+

Futebol Diretor do Sport prevê "dias difíceis" de treinamento para o elenco durante intertemporada Leão iniciou treinamentos com bola nesta segunda-feira (16)

O Sport iniciou, nesta segunda-feira (16), os treinamentos com bola durante o atual período de intertemporada. O diretor-geral de futebol do rubro-negro, Enrico Ambrogini, revelou que será um momento de intensas cobranças e que o elenco passará por “dias difíceis”.

“É um período de fechar a casinha, de todos darem as mãos, será um período de dificuldade, não serão dias calmos, serão intensos e precisamos ter a certeza que vamos usar desse privilégio (intertemporada) para retomar nosso caminho dentro do clube”.

Parada

A última partida que o Leão atuou foi no dia 1 de junho, na derrota por 1x0, fora de casa, contra o Mirassol. Desde então, o elenco ficou de férias até a última sexta-feira (13), quando retornou com trabalhos físicos.

Com a parada da disputa da Série A, devido à Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Sport é um dos poucos times que está na ativa e quer tirar proveito disso na volta da competição.

Enrico Ambrogini, diretor-geral de futebol do Sport - Foto: Patrick Floriani/Figueirense

“A intertemporada cai como uma luva, ainda mais pelo começo da equipe no campeonato, então somos privilegiados pela parada que temos e a gente tem que potencializar e extrair tudo que a gente conseguir”, começou.

“A cobrança para a nova comissão técnica e o elenco é que aproveitem 100%, sem economizar em nada, com o pé no acelerador. Foi um privilégio não ter tido a última rodada (contra o Flamengo), ter dado as férias mais cedo e começar um período maior de treino para retomar o campeonato”, concluiu o diretor.

Comando

Último colocado da Primeira Divisão com apenas três pontos em 11 jogos e nenhuma vitória conquistada, Enrico Ambrogini reforçou que o elenco do Sport precisará mudar de postura e entende que o treinador Daniel Paulista é o nome ideal para isso.

“Trazendo a nova comissão técnica, que ficou claro nas nossas conversas públicas, queremos retomar o DNA do Sport, que é de agressividade, de lutar por toda bola, isso a gente tem que ver ainda nos treinos, para entender se a correção de rota está sendo feita”.

“O Daniel (Paulista) é um cara que sabe viver o Sport, alguém que a gente precisava para esse momento e as próximas peças que chegarão precisam estar alinhadas nesse mesmo ponto”, afirmou Enrico.

Daniel Paulista comanda treinamento com o Sport - Foto: Paulo Paiva/Sport

A próxima partida do Sport será no dia 9 de julho, contra o Ceará, na Ilha do Retiro, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, o retorno será diante do Juventude, em Caxias de Sul, no dia 12 de julho.

