Sport A uma semana do retorno dos jogos, Sport aposta no fator técnico em meio às poucas contratações Treinador rubro-negro elevou o nível de confiança do grupo durante intertemporada; diretoria segue atenta ao mercado

A uma semana da volta dos compromissos na temporada, o Sport entra na reta final de trabalhos apostando na mudança de clima trazida pelo técnico Daniel Paulista junto ao elenco. Isso porque, a expectativa da torcida era que uma série de reforços pudesse ser anunciada ao longo da intertemporada. Entretanto, apenas dois nomes foram oficializados até o momento.

Desde que Daniel assumiu o comando da equipe, funcionários e atletas têm destacado a retomada da confiança, no ambiente do clube, por dias melhores na segunda parte da temporada. Antes de voltar a entrar em campo na Série A, onde é lanterna com apenas três pontos, o Sport se prepara para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro.

Para o compromisso perante o Vozão, Daniel Paulista não poderá contar com reforços, uma vez que o período de inscrição para o Nordestão se encerrou no mês passado. Além disso, a janela de transferências abre no próximo dia 10. Assim, a tendência é que as únicas duas novidades até o momento sejam vistas apenas contra o Juventude, no dia 14 de julho, no retorno da Série A.

O goleiro Gabriel Vasconcellos, que estava no Vitória, e o volante Pedro Augusto, que deixou o Fortaleza para atuar no Sport, são as caras novas oficializadas pelo Leão até aqui. Nomes, que na visão da torcida, ainda não mudam o patamar na luta contra a degola.

Por outro lado, duas peças deixaram a equipe da Praça da Bandeira: o goleiro Thiago Couto, que tem contrato até 2027 com os pernambucanos, foi por empréstimo para o Vitória, e o atacante Gustavo Maia, também emprestado, está defendendo as cores do Criciúma. O lateral-direito Matheus Alexandre, antes descartado pela diretoria, foi reintegrado pelo novo comandante no início da intertemporada.

Atento ao mercado, o Sport espera seguir reforçando o time. O meia Gustavo, revelado pelo clube e que está no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, segue na rota. Nesta semana, a reportagem ouviu de uma fonte que "há otimismo" por um desfecho positivo. Ademais, nesta quarta-feira (2), a cúpula rubro-negra encaminhou a chegada do lateral-esquerdo Kevyson, de 21 anos, por empréstimo junto ao Santos.

