Sport repudia invasão de uniformizadas ao CT: "condutas absolutamente inaceitáveis"

Por meio de nota oficial, o Sport repudiou a invasão ocorrida no CT do clube, na tarde desta quarta-feira (16). Jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes foram cobrados por grupos uniformizados e torcedores.

O Leão informou que, durante o episódio, "houve coação contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários do Clube — condutas absolutamente inaceitáveis".

O Sport também destacou que "tomará todas as medidas cabíveis para identificar e punir os responsáveis, com o apoio das autoridades competentes".

O comunicado explicou que o Rubro-negro sabia que teria um protesto marcado para o dia, na área externa, e havia se organizado para escutar suas reivindicações, com a participação de todos os membros do departamento de futebol.

"No entanto, de forma inaceitável, houve a invasão das dependências do Centro de Treinamento, com depredação do portão de acesso e intimidação a profissionais em um ambiente que deve ser resguardado para o trabalho e para a integridade física de todos", diz um trecho da nota.

O Sport contava com a presença de segurança privada no local e a Polícia Militar foi acionada.

Veja a nota na íntegra:

Veja vídeos da cobrança feita aos jogadores:



