Sport Por fim de jejum, Sport jogará em palco onde tem retrospecto positivo No domingo (10), Leão visita o Grêmio, às 20h30, em Porto Alegre, pela 19ª rodada

Sem celebrar uma vitória há quatro meses e meio, o Sport se prepara para mais um compromisso pela Série A. No domingo (10), o Leão visita o Grêmio, às 20h30, pela 19ª rodada, em um palco onde o retrospecto dos pernambucanos é melhor que o dos donos da casa.

Desde que a Arena do Grêmio foi inaugurada em 2012, o Sport visitou o Grêmio no estádio em oito oportunidades, sendo sete delas pela elite do futebol nacional. Nos encontros válidos pelo Brasileirão, são quatro vitórias rubro-negras, duas tricolores e um empate.

Aliás, nos últimos três embates pela Série A do Brasileiro, o Sport venceu os três: 2018 (4x3), 2020 (2x1) e 2021 (2x1). O outro resultado positivo leonino aconteceu em 2016, quando bateu os mandantes por 3x0.

Prestes a se reencontrarem pela principal divisão do Brasil depois de quatro anos, Grêmio e Sport se enfrentaram pela última vez, no Sul, em 2022. À época, os dois clubes disputaram a Série B, e o Tricolor - que conseguira o acesso ao término da competição - derrotou o Rubro-negro por 3x0.

Lanterna da atual edição do Brasileiro, com seis pontos, e em busca da primeira vitória, o Sport encontra um Grêmio que também vive fase irregular na temporada e ocupa a 14ª colocação, com 20 pontos.

Nos últimos sete jogos, o time dirigido por Mano Menezes acumulou quatro derrotas, dois empates e uma única vitória, entre jogos da Série A e da Copa Sul-Americana. No torneio internacional, foi eliminado pelo Alianza Lima, nos playoffs da segunda fase.

