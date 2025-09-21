A- A+

Vitória Sport derrota Corinthians na Ilha do Retiro e conquista primeira vitória em casa na Série A Com gol de Matheusinho, Leão somou os primeiros três pontos como mandante

O Sport conquistou sua primeira vitória, em casa, no Brasileirão Série A. Neste domingo (21), na Ilha do Retiro, o Leão venceu o Corinthians por 1x0 com gol de Matheusinho e encerrou o jejum de seis meses sem vencer como mandante.

O confronto começou muito pegado e com várias disputas intensas. Aos oito minutos, o Sport chegou primeiro. Matheusinho disparou pelo centro e arriscou, a bola desviou na defesa corinthiana e foi para linha de fundo, quase pregando uma peça no goleiro Hugo Souza.

O Leão seguiu em cima. Após uma intensa pressão, o time mandante chegou a abrir o placar aos dez minutos. Cruzamento na área, Derik venceu todos os adversários e escorou para Zé Lucas, o garoto rubro-negro encheu o pé e marcou. Contudo, o VAR entendeu que o lateral-esquerdo, Luan Cândido, estava impedido e participou do lance.

Apesar da grande intensidade aplicada, principalmente pelo Sport, o confronto passou a ser de poucas chances e mais de faltas que foram picotando o jogo.

Mas em um vacilo na saída de jogo de Zé Lucas, aos 30, o Corinthians teve a primeira oportunidade. Breno Bidor interceptou a bola e chapou colocado, a bola beijou a trave e saiu.

E o Corinthians aos poucos. Após longa trocas de passes, aos 38, o atacante Vitinho soltou a bomba na entrada da área, mas bem posicionado, o goleiro Gabriel salvou o gol rubro-negro.

O Sport chegou a ter um outro gol anulado por impedimento, dessa vez aos 40. Derik recebeu enfiada de bola de Matheusinho, saiu de frente para o gol e tirou bem do goleiro. Contudo, a posição estava bem adiantada antes do passe.

Antes dos times irem ao vestiário, o time paulista teve mais uma oportunidade. Yuri Alberto arrumou de peito para quem vinha de trás, o venezuelano Martínez soltou o pé e mandou com perigo pelo lado direito.

Intensidade

O retorno do intervalo teve um cenário muito parecido com o do início do jogo. O Sport se lançou ao ataque e dessa vez conseguiu ser recompensado logo aos quatro minutos.

Zé Lucas fez jogada individual e arriscou de longe, a bola sobrou para Matheusinho, o camisa 17 teve muita tranquilidade para limpar os adversários e fuzilar o gol de Hugo Moura para abrir o marcador.

A resposta do Corinthians surgiu aos oito minutos. Breno Bidon recebeu pelo meio e arriscou de fora, a bola passou perto da trave esquerda.

O jogo ficou mais aberto e as chances foram aparecendo. Aos 15 minutos, Léo Pereira puxou o contra-ataque com muita velocidade e serviu Matheusinho, porém, dessa vez o meia não foi bem e parou no goleiro.

Com o rodar do cronômetro, além das substituições, o confronto foi perdendo em qualidade, além da queda no número de chances. Pelo lado rubro-negro, o fantasma de sofrer um empate no fim de jogo também aparecia como fator.

Porém, o destino não foi tão cruel com o torcedor leonino. Mesmo com vários minutos de acréscimos, o Sport sustentou o resultado de 1x0 e venceu a primeira na Ilha do Retiro.

Ficha técnica



Sport 1

Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran (Atencio); Matheusinho (Barletta), Léo Pereira (Igor Cariús) e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Corinthians 0

Hugo Souza; Matheuzinho (Hugo), André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri (Raniele) e Matheus Bidu; José Martínez (Talles Magno), Maycon (Dieguinho) e Breno Bidon; Yuri Alberto e Vitinho (Romero). Técnico: Dorival Júnior.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiros (RN)

Cartões amarelos: Ramon, Matheusinho, Gabriel, Derik, Barletta e Zé Lucas (S) Matheus Bidu (C)

Gol: Matheusinho aos 4 do 2T (S)

Público total - 26.504

Renda - R$ 1.776.835,00

