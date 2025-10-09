A- A+

Sport Sport não terá Ramon e Rivera contra Ceará: "Perdas significativas", diz Daniel Paulista Dupla recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-MG, em Belo Horizonte

O Sport se reapresenta apenas na tarde desta sexta-feira (10), no CT José de Andrade Médicis, mas o técnico Daniel Paulista já sabe que terá que quebrar a cabeça para escalar o time visando o próximo compromisso, perante o Ceará, na quarta-feira (15), às 20h, pela 28ª rodada da Série A, na Ilha do Retiro. Para o clássico nordestino, o treinador não poderá contar com o zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera.

Na derrota por 3x1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, em confronto atrasado da 14ª rodada, na última quarta-feira (8), os atletas receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática. Eles só voltam a ficar à disposição perante o Internacional, no próximo dia 19, em Porto Alegre.

"Claro que preocupam, são coisas que vamos ter que refletir a respeito, agora com mais tempo para trabalhar. São duas perdas significativas, já que são dois jogadores que vinham muito bem, sendo pilares, principalmente do setor defensivo", comentou Daniel.

Para a vaga de Ramon, a tendência é que João Silva forme dupla com Thyere no miolo de zaga. Já na cabeça de área, Lucas Kal e Pedro Augusto concorrem a um lugar ao lado de Zé Lucas. Outra opção para Daniel Paulista é recuar a joia de 17 anos e acionar Sérgio Oliveira, que retornou de lesão e ganhou minutos no revés para o Galo.

"Vamos buscar a solução dentro do nosso elenco, já que será um jogo também muito importante, um clássico regional dentro de casa, onde a gente tem que tentar trabalhar e tentar buscar a vitória para conseguir retomar a sequência de resultado positivo", falou o treinador.

Dúvidas

Além dos desfalques certos, o Leão tem outras duas preocupações para encarar o Vozão. O lateral-direito Aderlan e o meia Hyoran foram substituídos com dores, ambos na coxa direita, e vão ser reavaliados durante a reapresentação do elenco.

Veja também