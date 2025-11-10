A- A+

Futebol Sport acumula temporada com menos vitórias no século; veja retrospecto Desempenho até o momento é inferior ao do ano em que o clube quase caiu para a Série C

Com o rebaixamento à Série B perto de ser confirmado matematicamente, o Sport segue acumulando estatísticas negativas em 2025. Com 55 partidas disputadas na temporada, o clube tem, até o momento, o menor número de vitórias conquistadas neste século em um mesmo ano. São três resultados positivos a menos, por exemplo, que os somados em 2005, época em que ficou perto de cair de forma inédita para a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Faltando seis jogos para encerrar o ano, o Sport conquistou apenas 14 triunfos, em um ano em que disputou quatro competições: Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão. A maioria das vitórias foi celebrada na campanha do título estadual. Na ocasião, o Rubro-negro saiu vitorioso de campo oito vezes.



Há 20 anos, quando escapou da queda para a Série C, o time pernambucano acumulou 17 vitórias ao longo do ano. À época, contudo, foram apenas 39 partidas disputadas, entre embates do Estadual e da Série B, segundo dados encontrados no site oGol. Outra temporada em que o clube leonino registrou a mesma quantidade de resultados positivos foi em 2021 - com exceção das partidas do Brasileirão 2020 realizadas neste ano, por conta da pandemia. Coincidentemente, ano em que foi rebaixado para a Série B, na 19ª colocação, com 38 pontos.

Em sua 25ª temporada no século, em apenas mais três o Sport teve menos de 20 vitórias: 2004 (19), 2018 (18) e 2020 (19).

Uma outra marca aquém da história do clube diz respeito ao número de vitórias conseguidas na elite do futebol brasileiro de 2006 para cá. Em 2009, quando caiu pela primeira vez na era dos pontos corridos, o time da Ilha do Retiro venceu sete jogos. Cinco a mais do que o conquistado até aqui em 2025. O Leão só supera esta marca se ganhar os seis compromissos restantes.

Nos anos de outras quedas neste formato da competição, o Sport acumulou dez vitórias, em 2012, 11 vitórias, em 2018, e nove vitórias, em 2021.

Próximo jogo

Com o objetivo de melhorar os números, o Sport volta a entrar em campo no próximo sábado (15), pelo Brasileirão. Na oportunidade, a equipe leonina tem um árduo confronto diante do Flamengo, às 18h30, na Arena de Pernambuco. O duelo é atrasado da 12ª rodada e pode sacramentar o descenso do clube pernambucano.

Retrospecto do Sport neste século

*2025 - 14v 16e 25d

2024 - 35v 15e 15d

2023 - 40v 17e 12d

2022 - 24v 21e 16d

2021 - 17v 18e 24d

2020 - 19v 16e 25d

2019 - 27v 17e 8d

2018 - 18v 15e 20d

2017 - 32v 20e 28d

2016 - 24v 14e 28d

2015 - 33v 20e 19d

2014 - 30v 15e 24d

2013 - 34v 12e 23d

2012 - 27v 18e 22d

2011 - 30v 16e 20d

2010 - 35v 18e 16d

2009 - 31v 14e 23d

2008 - 36v 17e 19d

2007 - 32v 13e 16d

2006 - 30v 15e 13d

**2005 - 17v 8e 14d

2004 - 19v 12e 14d

2003 - 37v 21e 12d

2002 - 32v 13e 19d

2001 - 31v 18e 31d

*em andamento

**apenas 39 jogos (Pernambucano + Série B)

