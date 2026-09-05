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FUTEBOL Sport é derrotado pelo Ceará no Castelão e amarga segunda derrota consecutiva na Série B Rubro-Negro é dominado no segundo tempo, perde por 2 a 1 e fica a quatro pontos do G-6

No clássico nordestino, o Sport visitou o Ceará no Castelão e foi derrotado por 2 a 1 neste sábado (5), em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Diante de alguns tabus, o Leão da Ilha chegou a Fortaleza pressionado. Sem vencer o Ceará fora de casa desde 2004, a equipe enfrentou um nome bastante conhecido pelos torcedores, Daniel Paulista. O treinador já esteve à frente do Rubro-Negro em quatro oportunidades e possui grande retrospecto como adversário, derrotado somente uma vez.

Primeiro tempo

A partida teve um início marcado por muito equilíbrio entre as equipes, com nível técnico abaixo do esperado. Muitos erros de passe e decisões equivocadas fizeram com que ninguém assumisse o controle das ações.

O Sport começou a se impor a partir dos 20 minutos, quando aumentou um pouco a intensidade na marcação e roubou algumas bolas próximas à área do Ceará, encontrando espaço para finalizar de média distância.

Uma sequência interessante de finalizações de fora da área levou perigo ao gol cearense. Diego Hernández acertou duas finalizações, uma delas explodindo no travessão e confirmando o bom momento do Rubro-negro na partida.

Com o crescimento, mais três chances surgiram. A primeira com Edson Lucas, que finalizou de muito longe para boa defesa de Richard. As outras duas foram com William Oliveira, levando perigo ao finalizar na entrada da grande área e aparecer como elemento surpresa na boca do gol, quase abrindo o placar.

Aos 38 minutos, quase veio o castigo. Após boa jogada pela linha de fundo, o lateral-esquerdo Sávio apareceu livre na grande área para finalizar e acertou a trave do goleiro Thiago Couto.

Etapa final

O segundo tempo teve uma configuração completamente diferente, com uma postura tímida e desorganizada da equipe pernambucana. Apesar de ter tido uma boa oportunidade em jogada individual de Perotti aos oito minutos, o time pouco criou e se viu dominado pelo Ceará, mesmo possuindo mais qualidade técnica em seu elenco.

Aos 12 minutos, Enzo Lodovico, cria das categorias de base do Vozão, arrancou pela ponta direita e bateu cruzado para abrir o placar. Para a sorte dos rubro-negros, Vina tocou com o braço na origem do lance, anulando o gol.

A invalidação não desanimou os donos da casa, que mantiveram o nível de concentração alto e apertaram o ritmo cada vez mais, gerando finalizações e domínio territorial.

Até que, aos 28 minutos, Luiz Otávio ganhou de cabeça em disputa com Thiago Couto e marcou seu segundo gol na competição. O gol escancarou ainda mais a fragilidade defensiva do Sport, que vem recebendo críticas constantes pelo comportamento da equipe em bolas paradas.

O final da partida manteve o mesmo cenário, com Marcelo Benevenuto salvando o time em cima da linha após grande chance dos cearenses. A pressão culminou no gol de Melk, o segundo do Ceará, que decretou a derrota.

Aos 50 minutos, Marlon tocou de cabeça para diminuir no último lance, mas não havia tempo para mais nada. Sendo assim, o Sport chega à sua terceira derrota consecutiva fora de casa e agora está a quatro pontos do G-6.

Ficha técnica

Ceará 2

Richard; Júlio César, Gabriel Silva (Luiz Otávio), Luizão e Sávio (Sánchez); Vinicius Zanocelo, João Gabriel e Melk; Nicolás Ferreira (Enzo Lodovico), Matheus Araújo (Giovanni Pavani) e Wendel (Vina). Técnico: Daniel Paulista.

Sport 1

Thiago Couto; Marcelo Ajul (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Kayky Almeida e Edson Lucas; Zé Gabriel (Pedro Martins), Willian Oliveira (Biel Fonseca), Juan Alano (Clayson) e Diego Hernández; Chrystian Barletta (Marlon) e Perotti.Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 18h30

Gol: Luiz Otávio e Melk

Cartões: Enzo Lodovico (C), Nicolás Ferreira (C)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

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