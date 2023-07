A- A+

Vôlei Sport/INE disputa Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol Feminino Sub-17, no Rio de Janeiro Com 12 atletas, equipe pernambucana esteve na competição nacional, realizada no Tijuca Tênis Clube, de 12 a 16 de julho

O Sport Club do Recife/Instituto Novo Esporte (INE) representou o estado na disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol Feminino Sub-17 (CBI), no Rio de Janeiro. A etapa da competição nacional aconteceu em sede única, no Tijuca Tênis Clube (RJ), de 12 a 16 de julho.

Com 12 atletas sob o comando do treinador Ricardo França e do auxiliar técnico Bruno Tadashi, o Sport ficou na chave A, da Classificatória A, juntamente com Tijuca Tênis Clube (RJ), Sesi (SP) e Paineiras do Morumby (SP). Em cinco jogos no total, conquistou uma vitória.

Com 24 equipes ao todo, a competição é dividida em duas classificatórias, A e B, cada uma delas com 12 clubes. Na Classificatória A, as oito melhores equipes, de acordo com a classificação geral, avançam para a fase seguinte. A Classificatória B tem como sede o Mackenzie Esporte Clube, em Minas Gerais. As três primeiras colocadas de cada classificatória chegam à Fase Final, que vai ocorrer no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, localizado em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O Campeonato Brasileiro Interclubes é organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) juntamente com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Os jogos foram transmitidos ao vivo pelo Canal Vôlei Brasil.

Estadual

No Campeonato Pernambucano de base, a equipe rubro-negra da categoria se encontra nas semifinais. Até então, foram três vitórias em três jogos realizados, acumulando 100% de aproveitamento. Além do Estadual, o Circuito Pernambucano e a Copa Nordeste estão no calendário da temporada 2023.

