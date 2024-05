A- A+

Campeonato Português Sporting conquista seu 20º título português após derrota do Benfica A equipa verde e branca tinha feito a sua parte no sábado (4) ao vencer o Portimonense por 3 a 0

O Sporting de Lisboa se sagrou matematicamente campeão da Liga Portuguesa pela 20ª vez na sua história, neste domingo (5), após a derrota por 2 a 0 do Benfica, segundo colocado, em sua visita ao Famalicão, pela 32ª rodada.

A equipa verde e branca tinha feito a sua parte no sábado ao vencer o Portimonense por 3 a 0 e o Benfica precisava vencer seu jogo neste domingo para pelo menos adiar a conquista do vizinho.

Não conseguiram e a diferença entre os dois é agora de oito pontos no momento em que faltam apenas dois jogos para o final. Com isso, o Sporting não pode mais ser alcançado.

CAMPEÕES, CAMPEÕES, NÓS SOMOS CAMPEÕES pic.twitter.com/mwXtwAdUA1 — Sporting CP (@SportingCP) May 5, 2024

A última vez que o Sporting havia sido campeão português foi em 2021. Encerrou então um jeum de 19 anos sem conquistar o campeonato nacional, mas foi numa época marcada por restrições públicas devido à pandemia de covid-19 e até o jogo em que se sagrou campeão teve que ser disputado sem público nas arquibancadas.

Tanto em 2021 como agora em 2024, o treinador foi Ruben Amorim, cujo trabalho no comando do time de José Alvalade tem despertado o interesse de vários grandes nomes do continente.

A FESTA É NOSSA!!! pic.twitter.com/IKix5HOBN7 — Sporting CP (@SportingCP) May 5, 2024

Desta vez os torcedores conseguiram desfrutar de uma grande temporada da sua equipe, que venceu os dois grandes times nacionais, o Benfica (campeão pela última vez em 2023) e o Porto (campeão em 2022).

Na lista de títulos do campeonato português, o Benfica continua a dominar com 38 títulos, seguido do Porto com 30. O Sporting ainda está distante, com 20 títulos.

Sporting quer 'dupla coroa'

No jogo deste domingo, o Benfica teve boas chances no estádio do Famalicão e inclusive o argentino Ángel Di María mandou uma bola na trave, quando o jogo estava empatado em 0 a 0.

Mais tarde vieram os gols do panamenho José Luis Rodríguez (71') e do francês Zaydou Youssouf (87').

Depois de conquistar este título, o objetivo do Sporting será terminar a temporada com uma 'dupla coroa'. O time vai jogar a final da Taça de Portugal no dia 26 de maio, contra o Porto.

A principal decepção da temporada para o Sporting foi a Liga Europa, onde viu o seu caminho ser interrompido nas oitavas de final pela Atalanta.

O Benfica fica sem títulos no final da temporada em Portugal. O único troféu conquistado nesta temporada foi a Supertaça de Portugal, em agosto passado.

Di María, que havia acabado de regressar ao Benfica treze anos depois de deixar o clube, marcou nesse jogo.

'El Fideo' não conseguiu conquistar o seu segundo campeonato português, depois do distante título alcançado em 2010, no início da carreira.

