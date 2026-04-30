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BASQUETE Sport/Uninassau recebe líder Sampaio Basquete em duelo decisivo pela LBF na noite desta quinta (30) Leoas buscam consolidar reação no campeonato e contam com o apoio da torcida na quadra da Uninassau; ingressos estão à venda

O Sport/Uninassau entra em quadra na noite desta quinta-feira (30) para um dos desafios mais importantes desta temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026.



As Leoas recebem o Sampaio Basquete, atual líder da competição, às 20h, na quadra de esportes da Uninassau Bloco A. O confronto é direto na luta pela consolidação do time pernambucano na tabela de classificação.

A equipe rubro-negra chega para o duelo com a confiança em alta após a vitória convincente sobre o Salvador, por 81 a 62, conquistada na última segunda-feira (27).



O resultado marcou o crescimento técnico do grupo, que agora tenta derrubar o favoritismo da equipe maranhense para dar um passo decisivo rumo à próxima fase da liga nacional.



Ingressos

Para a equipe, o apoio das arquibancadas será o "sexto jogador" em quadra. A expectativa é de casa cheia, transformando a pressão da torcida em vantagem competitiva contra as líderes.



Os torcedores que desejarem apoiar o clube podem adquirir os ingressos de forma online através do site oficial. Os valores estão fixados em R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 20 (ingresso social).

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