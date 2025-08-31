Sport perde para o Vasco e segue sem vencer em casa na Série A
Leão foi derrotado por 3x2, na Ilha do Retiro, permanecendo na lanterna da competição, com 10 pontos
Na Ilha do Retiro, o grito que ecoou mais alto neste domingo (31) não foi "cazá", mas sim o "casaca". A turma que foi mesmo boa foi a do Vasco. Com gols de Nuno Moreira, Vegetti e Coutinho, o Cruzmaltino derrotou o Sport por 3x2, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros marcaram com Lucas Lima e Ramon. Com o resultado, os pernambucanos seguem na lanterna, com 10 pontos. Os cariocas terminam a rodada na 15º posição, com 22.
O jogo
Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o meia Lucas Lima começou entre os titulares. Em compensação, na defesa, Rafael Thyere ficou fora por conta de uma fratura no rosto. João Silva foi o substituto, formando a zaga ao lado de Ramon.
Em dois dos últimos três jogos em casa, o torcedor do Sport viu o time começar de forma avassaladora, abrindo 2x0, para depois ceder o empate no fim. Contra o Vasco, o roteiro mudou. Mas não de forma animadora para os pernambucanos.
Na primeira boa jogada pela direita, o Vasco abriu o placar. Puma Rodríguez cruzou rasteiro e Nuno Moreira finalizou com força para fazer 1x0 na Ilha do Retiro.
A pressão de ainda não ter vencido em casa no Brasileirão era um fator a mais para desequilibrar o Sport. Mas, empurrado pela torcida, a equipe buscou uma reação rápida. Aos 22, o árbitro Raphael Claus viu toque de Lucas Freitas em Matheus Alexandre dentro da área. Pênalti assinalado e convertido por Lucas Lima para deixar tudo igual.
O primeiro tempo parecia que terminaria empatado quando, aos 42 minutos, o Vasco aproveitou erro de João Silva na saída de bola do Sport e marcou o segundo. Nuno, desta vez, serviu de garçom para Coutinho, livre na área, recolocar os visitantes na vantagem.
Lucas Freitas, o mesmo que cometeu o pênalti na etapa inicial, agora foi a vítima a ser derrubada dentro da área, em lance infantil de Aderlan. Vegetti foi para a cobrança de penalidade. Gabriel acertou o canto e chegou a tocar na bola, mas ela terminou no fundo das redes para a festa dos cariocas.
A confiança em uma reviravolta do Sport foi ressuscitada aos 29 minutos. Após escanteio de Lucas Lima, Ramon subiu livre e testou forte para diminuir o prejuízo. A Ilha voltou a se agitar para empurrar os rubro-negros. Em campo, com as entradas de Romarinho, Barletta e Atencio, os mandantes iniciaram a pressão para buscar o empate.
Aos 37, Barletta fez ótima jogada pela esquerda e cruzou na medida para Matheus Alexandre cabecear, mas Lucas Freitas salvou em cima da linha. Foi o útimo grande lance do Leão antes do apito final que decretou a derrota por 3x2.
Pausa
A Série A terá uma pausa no próximo fim de semana por conta da Data Fifa, com os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, o Leão só volta a campo no dia 14 de setembro, contra o RB Bragantino, na Ilha do Retiro.
Ficha técnica
Sport 2
Gabriel; Matheus Alexandre, João Silva (Pablo), Ramon e Aderlan (Kévyson); Rivera, Zé Lucas (Romarinho), Lucas Lima e Matheusinho (Atencio); Léo Pereira (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Vasco 3
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Cauan Barros (Lucas Oliveira), Jair (Mateus Cocão) e Philippe Coutinho (David); Rayan, Nuno Moreira (Matheus França) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Gols: Nuno Moreira (aos 7 do 1ºT), Lucas Lima (aos 22 do 1ºT), Coutinho (aos 42 do 1ºT), Vegetti (aos 3 do 2ºT), Ramon (aos 28 do 2ºT)
Cartões amarelos: Lucas Lima, Derik (S); Hugo Moura (V)
Público:15.434 torcedores
Renda: R$ 601.680,00