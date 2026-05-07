Spurs "atropelam" Timberwolves e empatam série na semi; Knicks ampliam vantagem sobre os Sixers

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O San Antonio Spurs se recuperou de forma categórica da derrota no primeiro jogo dos playoffs da semifinal ao "atropelar" o Minnesota Timberwolves na noite desta quarta-feira por 133 a 95 no Frost Bank Center. O triunfo teve como destaque Victor Wembanyama.



Com uma bela atuação, o pivô francês fez 19 pontos, 15 rebotes e ditou o ritmo do confronto que apresenta o placar de 1 a 1 nesta etapa eliminatória da Conferência Oeste.





Jogando de forma mais agressiva no ataque desde o início, os Spurs superaram rapidamente a derrota na estreia da série. "Só tentei definir o tom (da intensidade). Gostei de como todos se apoiaram mutuamente (na defesa). O jogo de hoje mostrou um sistema que funcionou", disse Wembanyama após o duelo.



Coadjuvantes de luxo, Stephon Castle marcou 21 pontos e De'Aaron Fox adicionou mais 16 para o San Antonio, que converteu 50% dos arremessos de quadra e 41% das bolas de três pontos. Foi o jogo de playoff com a maior pontuação dos Spurs desde a vitória por 145 a 105 sobre o Denver, que garantiu a classificação para a próxima fase, em 4 de maio de 1983.

Pela ordem dos jogos estabelecida os confrontos três e quatro entre as duas franquias serão realizados na sexta-feira e no domingo no Target Center, em Minneapolis.



No outro duelo desta quarta-feira, o New York Knicks voltou a fazer valer o mando de quadra e derrotou o Philadephia 76ers por 108 a 102, abrindo uma vantagem de 2 a 0 pelos playoffs da semifinal da Conferência Leste.



Maior pontuador do jogo ao lado de Tyrese Maxey, do Philadelphia, Jalen Brunson marcou oito dos seus 26 pontos no último quarto e foi fundamental para a vitória dos Knicks no Madison Square Garden.



CONFIRA O RESULTADO DOS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA

New York Knicks 108 x 102 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 133 x 95 Minnesota Timberwolves



ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA QUINTA-FEIRA

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

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