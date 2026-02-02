A- A+

europa Stade de France vai receber primeiro jogo da NFL em Paris, em outubro, diz jornal Browns e Saints vão se enfrentar no dia 25 de outubro no principal estádio francês

A investida global da NFL segue a todo vapor. Segundo o site francês RMC Sport, está confirmado o primeiro jogo da liga americana em solo francês. O confronto entre Cleveland Browns e New Orleans Saints acontecerá no dia 25 de outubro, no Stade de France, em Paris.

A expectativa é de que o evento lote o maior estádio francês cuja capacidade é de 80 mil torcedores.

Nos últimos anos, a NFL tem realizado partidas fora dos Estados Unidos. O Brasil já recebeu duas partidas: em 2024, Green Bay Packers e Philadelphia Eagles se enfrentaram na Neo Química Arena, em São Paulo. Em 2025, o estádio do Corinthians recebeu mais uma partida: Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers.





Neste ano, está previsto o primeiro jogo da NFL no Maracanã. Ano passado, a liga anunciou um acordo para realizar, no mínimo, três partidas da temporada regular nos próximos cinco anos no Rio de Janeiro.

A NFL já partidas no Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Espanha, Canadá e México. A Austrália será outra novidade da expansão em 2026.

