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TÊNIS Stefani e Dobrowski vão à semi em Wuhan e se aproximam da liderança de ranking do ano Nesta sexta-feira, a parceria teve trabalho, mas desbancou Giuliana Olmos, do México, e Ingrid Neel, da Estônia

O fim de semana pode ser histórico para Luisa Stefani. Em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira está a duas vitórias de assumir a liderança da corrida do ano em duplas O feito será alcançado em caso de título no WTA 1000 de Wuhan.



Principal duplista brasileira e realizando uma temporada incrível, com cinco títulos, Luisa Stefani ainda aparece em terceiro no ranking geral de duplas, atrás somente de Katerina Siniakova e Taylor Towsend, que formam a dupla líder da temporada. A tcheca soma 11 mil pontos e sua parceira, afastada após cirurgia, tem 9545, diante de 8545 de Stefani.



Como defendiam 100 pontos em Wuhan, apenas com o título será possível para Stefani e Dabrowski ultrapassarem Siniakova e Towsend na corrida da temporada: 8370 a 7635 no começo da competição. E elas caminham firmes e confiantes para alcançar o feito, agora com 10 vitórias seguidas na temporada.



Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. Foto: Greg Baker / AFP

Stefani e Drabroski ganharam quatro WTAs na temporada, sendo dois a nível 1000, em Pequim e Dubai, além do 500 de Estrasburgo e o 250de Eastbourne. Além disso, a parceria erguer o troféu no SP Open.

Nesta sexta-feira, a parceria teve trabalho, mas desbancou Giuliana Olmos, do México, e Ingrid Neel, da Estônia, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, para se colocar nas semifinais diante da espanhola Cristina Bucsa e da norte-americana Nicole Melichar-Martinez.



As rivais chegam mais descansadas ao embate deste sábado após Jelena Ostapenko desistir do jogo de quartas, ao lado de Su-Wei Hsieh, pelo fato de estar entre as melhores na disputa de simples. Mas a dupla da brasileira é a cabeça de chave 1 em Wuhan.

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