Agressão Stefon Diggs, astro da NFL, é acusado de agredir e tentar estrangular funcionária em disputa finance

O wide receiver Stefon Diggs, de 32 anos, jogador do New England Patriots na NFL, foi formalmente acusado de estrangulamento e agressão depois que uma mulher afirmou que os ataques foram realizados contra ela durante uma disputa sobre pagamento de salários. Segundo a vítima, as agressões aconteceram na casa do atleta em Dedham, Massachusetts, no dia 2 de dezembro. Diggs nega categoricamente as acusações e afirma que se tratam de um desentendimento financeiro, segundo documentos judiciais e reportagens sobre o caso publicadas na mídia internacional.

De acordo com o relatório policial, obtido por autoridades e divulgado após a apresentação de queixa, a mulher, que trabalhava como chef pessoal de Diggs, relatou que após uma troca de mensagens sobre valores devidos, o atleta entrou em seu quarto e, durante a discussão, teria dado um tapa em seu rosto e envolvido o braço pelo seu pescoço, dificultando sua respiração.

A vítima disse ainda que, ao tentar afastar o jogador, ele teria apertado o braço e a jogado sobre a cama antes de deixá-la no local e responder com questionamentos sobre o pagamento.

A mulher procurou a polícia em 16 de dezembro, embora inicialmente tenha hesitado em apresentar queixa formal, citando a fama de Diggs como um motivo para sua relutância. Posteriormente, no dia 23, ela decidiu seguir com a denúncia. No relato aos investigadores, ela afirmou que ainda acreditava que Diggs lhe devia pelo menos um mês de salário e que o pagamento havia sido alterado de semanal para mensal sem a compensação correta.

Diggs foi acusado de crime grave de estrangulamento e de agressão e lesões corporais, conforme registros da Dedham District Court, informou a revista People. O jogador passará por uma audiência inicial em 23 de janeiro, poucos dias antes do possível jogo de campeonato da AFC pelo Patriots.

Em declaração oficial, o time e a própria defesa de Diggs afirmaram que ele nega veementemente as acusações. O advogado de defesa descreveu as alegações como “não comprovadas, não corroboradas e que nunca foram investigadas porque não ocorreram”, atribuindo-as a um desentendimento financeiro entre empregador e funcionária. O Patriots reafirmou que “apoia Diggs” e que trabalhará com as autoridades e com a NFL para esclarecer o caso, sem comentar detalhes adicionais.

A NFL também confirmou que está ciente das acusações e permanece em contato com o clube, mas não fez comentários adicionais até o momento.

Stefon Diggs, que assinou um contrato de três anos com o Patriots e tem sido peça fundamental da equipe na temporada, enfrenta agora sérias repercussões fora dos campos em um momento crítico da campanha rumo aos playoffs.

Em novembro, ele e a namorada, a rapper Cardi B, tiveram o primeiro filho juntos. Ela havia anunciado a gravidez nareta final da gestação.

