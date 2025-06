Stephan Barcha, campeão pan-americano de hipismo, busca bicampenato da Copa VillageMall

A- A+

O cavaleiro olímpico Stephan Barcha, que conquistou o ouro nos Jogos Pan-americanos de 2023 e a quinta colocação nos Jogos Olímpicos de Paris, é a estrela da 3ª edição da Copa VillageMall, evento cinco estrelas, que acontecerá entre hoje e domingo, na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa. Ele foi o grande campeão da edição do ano passado e buscará o bicampeonato. O evento é válido como a quinta etapa do Circuito Sênior Top, soma pontos no ranking nacional e tem entrada franca.

Cerca de 300 conjuntos estão inscritos para as categorias sênior, júnior, amador e proprietário. O torneio distribuirá mais de R$ 700 mil em premiação.

"A Copa VillageMall é um evento de muito prestígio onde tudo é muito pensado. Irei com os meus principais cavalos: Chantilly, Goldfinger, Daughter e Clight e quero brigar pelo bicampeonato" disse Barcha.

Outro destaque é a talentosa course-designer Marina Azevedo, que vem dos Estados Unidos especialmente para a competição. Ela assina o percurso.

Marina fez história ao ser a primeira mulher a desenhar um percurso nos Jogos Pan-Americanos, realizados no Chile em 2023, e sua participação é um marco significativo para o hipismo feminino.

"Apesar de ser brasileira e morar no Brasil, a maior parte do meu trabalho está concentrada nos Estados Unidos, México e Canadá. Aqui no Brasil, atualmente participo de apenas três eventos por ano. Agora, com muita alegria, estou de volta ao Rio, depois de quase dez anos", comenta Marina.

"Minha proposta de percurso é sempre muito clássica, então acredito que não haverá grandes surpresas para os cavaleiros que já conhecem meu estilo. O que busco é que cada conjunto, ao final de sua participação, sinta que evoluiu."

No primeiro dia de provas, acontecem as classificatórias para a Copa Ouro e para o GP VillageMall. Na sexta, será definido o vencedor da Copa Ouro, com obstáculos a 1,40m. No dia seguinte, os conjuntos da categoria sênior top saltarão obstáculos a 1,55m, para definição do grande campeão do GP VillageMall, que levará para casa 200 mil reais de premiação. No domingo, acontecem as disputas do Clássico, que vai distribuir outros 80 mil reais.

O evento contará também com show de Frejat, na sexta, e no dia seguinte, com o 1º Leilão do Haras Umburanas. Há 20 anos, o Rio de Janeiro não recebia um leilão de cavalos brasileiros de hipismo.

Veja também