A- A+

NBA Stephen Curry faz cesta do meio da quadra em vitória do Warriors na NBA; veja vídeo Armador foi o destaque da vitória do time de São Francisco sobre o Nets por 121 a 119

O astro da NBA Stephen Curry segue chamando a atenção pelos seus arremessos surpreendentes. Desta vez, o armador de 36 anos acertou uma cesta do meio da quadra no estouro do cronômetro do segundo quarto na vitória do Golden State Warriors sobre o Brooklyn Nets por 121 a 119, na última quinta-feira (6), no Barclays Center, em Nova York. Confira.

INACREDITÁVEL



O STEPHEN CURRY METEU UM ARREMESSO DE COSTAS GIRANDO DO MEIO DA QUADRA



INACREDITÁVEL pic.twitter.com/A66Ejhooct — NBA do Povo (@NBAdoPovo) March 7, 2025

Curry foi destaque da vitória do Warriors com 40 pontos marcados, convertendo sete de 13 bolas de longa distância, incluindo uma cesta do escudo do Nets. O camisa 30 recebeu a bola de costas e, mesmo marcado, conseguiu virar o corpo para arremessar faltando dois segundos para o fim do segundo quarto.



Agora, o Golden State Warriors chegou a terceira vitória seguida — nos últimos nove jogos, são oito triunfos e apenas uma derrota — e chegou à sexta colocação na Conferência Oeste. O próximo compromisso do time de São Francisco é contra o Detroit Pistons, no próximo sábado (8), na Chase Center, na Califórnia.

Veja também