NBA Stephen Curry destaca como o 'tiki taka' do Barcelona de Guardiola inspirou o Warriors Armardo lemrbou como o estilo de jogo do Barça serviu de exemplo para o time de São Francisco nas últimas temporadas da NBA

Finalista em seis das últimas nove edições da NBA e campeão quatro vezes, o Golden State Warriors, que dominou a liga americana de basquete nos últimos anos, tem como inspiração um time de futebol. Mais especificamente o histórico Barcelona de 2008 a 2012 treinado pelo espanhol Pep Guardiola.

Em entrevista coletiva depois do All-Star, o armador Stephen Curry destacou como o 'tiki taka' do Barcelona inspirou a dinastia do Warriors. O camisa 30 lembrou como o estilo de jogo do Barça de Guardiola e Lionel Messi, com passes rápidos e movimentações constantes, serviu de exemplo para o time de São Francisco nas últimas temporadas da NBA.

— São imagens fantásticas para a gente ver, são uma ótima comparação do movimento do corpo e da bola entre os dois esportes. É tudo uma questão de fluidez, ritmo e química. Tivemos um certo estilo que dominamos e evoluiu nos 10 anos que ele (Steve Kerr) treina. Ele insistiu em nos fazer jogar de uma certa maneira que nos ajudaria a vencer e obviamente conseguimos fazer isso — disse Curry.

No ano passado, após uma vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Lakers, o ala-armador Klay Thompson também comparou o estilo de jogo elaborado pelo seu treinador Steve Kerr e executado por sua equipe, com o futebol do Barcelona, e deu créditos ao comandante por ter apresentado essa visão de jogo.

— Eu dou crédito a Steve (Kerr), ele veio e teve uma visão apenas para manter essa coisa quente (jogar sem a bola). Ele nos deu o exemplo perfeito do Barcelona, eles chamam de tiki-taka. Abrir espaço para o homem aberto, mantendo a equipe sempre em movimento. Isso acontece muito comigo e com Steph (Curry), o que dá ainda mais forças ao nossos pontos fortes — explicou Thompson em entrevista ao TNT Sports.

O famoso time treinado por Pep Guardiola também influenciou uma dinastia no mundo do futebol: da seleção espanhola entre 2008 e 2012. A Espanha seguiu a estratégia do comandante e conquistou duas vezes a Eurocopa, em 2008 e 2012, além da Copa do Mundo, em 2010, na África do Sul.

