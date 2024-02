A- A+

BASQUETE Stephen Curry e Anthony Davis serão reservas do NBA All-Star Game; veja lista completa Lista de reservas do Leste tem três jogadores que participam pela primeira vez: Tyrese Maxey do Philadelphia, Paolo Banchero, do Orlando, e Jalen Brunson, do Knicks

A estrela do Golden State Warriors, Stephen Curry, recebeu sua décima indicação ao NBA All-Star Game, enquanto o astro do Lakers, Anthony Davis, foi chamado pela nona vez, após a liga anunciar nesta quinta-feira os jogadores reservas para o jogo, que ocorre no dia 18 de fevereiro, em Indianápolis. Os treinadores escolheram os sete reservas de cada conferência, e tanto Anthony Edwards quanto Karl-Anthony Towns, de Minnesota, foram selecionados no Oeste.

Kawhi Leonard e Paul George, do Los Angeles Clippers, junto com Devin Booker, do Phoenix Suns, também foram nomeados para o time do Oeste, que será capitaneado pelo 20 vezes All-Star LeBron James, estrela do Los Angeles Lakers. Já as reservas do Leste incluem três jogadores que participam pela primeira vez: Tyrese Maxey do Philadelphia, Paolo Banchero do Orlando e Jalen Brunson do New York Knicks.

Julius Randle, do Knicks, também foi escolhido reserva, junto com a estrela de Boston, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, do Cleveland, e Bam Adebayo, de Miami. Os titulares do NBA All-Star Game, anunciados na semana passada, foram selecionados por meio de uma combinação de votos de fãs, um painel de mídia e jogadores.

O tetracampeão da NBA, LeBron James, quebrou o recorde que compartilhava com outra lenda do Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, com sua 20ª escolha. James será o capitão e se juntará a um time titular que também inclui Kevin Durant, do Phoenix, e o pivô sérvio Nikola Jokic, duas vezes MVP, do atual campeão Denver Nuggets.





Entre os titulares do Oeste estão o esloveno Luka Doncic, de Dallas, e o canadense Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City.

O capitão do Leste é o astro grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, que tem como titulares na frente também o camaronês Joel Embiid, atual MVP da NBA e maior marcador da temporada, do Philadelphia 76ers, e Jayson Tatum, do Boston

No Leste, Tyrese Haliburton, de Indiana, líder de assistências da NBA, e Damian Lillard, de Milwaukee completam o time. O comissário da NBA, Adam Silver, selecionará um substituto para qualquer jogador que não possa participar do All-Star Game, escolhendo um substituto da mesma conferência.

