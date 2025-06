A- A+

Basquete Stephen Curry revela lidar com síndrome do impostor: 'Sinto que sou uma fraude' Astro da NBA reflete sobre dúvidas internas e equilíbrio entre sucesso profissional e vida pessoal em novo documentário

Ícone incontestável da NBA e amplamente reconhecido como o maior arremessador de todos os tempos, Stephen Curry surpreendeu ao revelar que lida com a chamada síndrome do impostor — uma condição marcada por dúvidas constantes sobre a própria competência, mesmo diante de conquistas expressivas.

Em entrevista a Alex Sherman, da CNBC, concedida por ocasião do lançamento do documentário Curry Inc.: The Business of Stephen Curry, que estreia na próxima quarta-feira, o armador do Golden State Warriors compartilhou reflexões sobre as pressões internas que enfrenta, apesar de um currículo lendário.

— Sou humano. Como todos, por vezes duvido de mim mesmo, por vezes sinto que não pertenço aqui, que sou uma fraude, afirmou Curry.

A síndrome do impostor é considerada um padrão de pensamento recorrente em que indivíduos altamente capazes passam a duvidar de seu próprio valor, atribuindo conquistas a fatores externos, como sorte ou circunstâncias passageiras. Segundo especialistas, é comum entre pessoas perfeccionistas, autocríticas e de alto desempenho.

O astro de 36 anos também falou sobre os desafios de equilibrar o sucesso nas quadras com os compromissos familiares e sociais.

— Todos gostaríamos de ser melhores maridos, melhores pais, estarmos mais presentes na vida dos que nos são próximos, mas a minha vida puxa-me para muitas direções, revelou.

Apesar das incertezas que o assombram, os números de Curry são inquestionáveis. O jogador soma quatro títulos da NBA, dois prêmios de MVP da temporada regular, um MVP das Finais, dois títulos de cestinha da liga, 11 seleções para o All-NBA, 11 participações no All-Star Game e uma medalha de ouro olímpica. Ele é também o maior cestinha de bolas de três pontos da história da liga norte-americana.

Fora das quadras, é casado com Ayesha Curry, com quem tem quatro filhos, e lidera a fundação Eat. Learn. Play, voltada à melhoria da vida de crianças em situação de vulnerabilidade nos Estados Unidos.

No documentário, Curry se debruça sobre a tensão entre sua imagem pública de superatleta e as inseguranças que enfrenta longe dos holofotes. A proposta é humanizar a figura do astro e levantar discussões sobre saúde mental, mesmo entre aqueles que parecem inatingíveis. A síndrome do impostor, embora não classificada como transtorno mental, está frequentemente associada a ansiedade, baixa autoestima e perfeccionismo.

Veja também