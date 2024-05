A- A+

Sport STF mantém Sport como único campeão brasileiro de 1987 Órgão negou, mais uma vez, o pedido do Flamengo de dividir o título daquele ano com o Leão pernambucano

O Supremo Tribunal Federal (STF), através da Segunda Turma, formou maioria para, mais uma vez, definir o Sport como único campeão brasileiro de 1987, nesta sexta-feira (17). O órgão negou o pedido do Flamengo, que buscava ser reconhecido, ao lado dos pernambucanos, como campeão nacional daquele ano. A decisão cabe recurso.

Em votação virtual, os ministros André Mendonça e Edson Fachin foram de encontro ao voto do relator Dias Toffoli, que deu seu parecer sobre o caso no último dia 10. O julgamento do caso vai até às 23h59 desta sexta. Os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques ainda não depositaram seus votos sobre o processo.

Esta não é a primeira vez que o STF define o Sport como o campeão brasileiro de 1987. Há dois anos, o Flamengo viu seu recurso ser derrotado de forma unânime - 5x0.

Com mais uma negativa do STF, o Flamengo vê, também, a Taça das Bolinhas seguir sob a posse do São Paulo. O troféu foi entregue ao primeiro time a conquistar o pentacampeonato nacional. Se fosse reconhecido como campeão de 1987, o Rubro-negro carioca teria direito à taça.

