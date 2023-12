A- A+

Futebol STF nega recurso do Flamengo e declara, mais uma vez, Sport como campeão de 1987 Rubro-negro carioca pleiteou também a Taça das Bolinhas, que pertence ao São Paulo

Em decisão publicada na última segunda-feira (4), o Superior Tribunal Federal (STF), através do Ministro Dias Toffoli, negou um recurso do Flamengo, e em decisão monocrática, considerou o Sport como o único campeão brasileiro de 1987. Além disso, também confirmou que o São Paulo é o dono da Taça das Bolinhas. O Tricolor do Morumbi é considerado o primeiro pentacampeão brasileiro.

A informação foi divulgada em primeira mão pela Joven Pan. Em 2018, contudo, o caso já havia sido julgado pelo próprio STF. Na oportunidade, a 1ª Turma do Supremo já havia declarado que o Sport era o campeão brasileiro da época. Fato que foi lembrado por Toffoli em documento de 24 páginas.

"Assim, o reconhecimento, em definitivo, do Sport Clube Recife como único campeão legítimo do torneio brasileiro de futebol 1987, conduz à inexorável improcedência do pedido formulado na ação principal", enfatiza o texto.

Ainda segundo o ministro, "conforme assentado pelo Tribunal de Origem, essa questão não se mostrava passível de reanálise na presente ação judicial, que resultou no recurso extraordinário com agravo sub examine".

Além de pleitear o Brasileiro pertencente ao Sport, o Flamengo entrou com um recurso pela Taça das Bolinhas, troféu concedido ao primeiro time pentacampeão brasileiro. Campeão em 1977, 1986, 1991, 2006 e 2007, o São Paulo teve direito ao prêmio. O Rubro-negro carioca, por outro lado, teria o direito, caso tivesse sido declarado o campeão de 1987.

