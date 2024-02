A- A+

Sport STJ não acata pedido de Cariús e jogador segue como réu por manipulação de resultados Jogador vem treinando no CT do Sport, mas ainda vive incógnita de quando poderá voltar a atuar

Apesar de já estar treinando com o elenco do Sport, Igor Cariús deve demorar a voltar entrar em campo pelo clube pernambucano. Nesta terça-feira (20), de forma unânime, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de defesa do lateral-esquerdo. Assim, o jogador segue como réu por suposto envolvimento em manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Os responsáveis por negarem o pedido foram os ministros Sebastião Reis - relator do caso -, Jesuíno Rissato, Saldanha Pinheiro, Teodoro Silva Santos e Rogério Schietti.

Entenda

Em julgamento realizado no dia 28 de setembro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu de 540 dias para 360 dias e de R$ 50 mil para R$ 40 mil o valor da multa para o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport, punido por participação em esquema de manipulação de resultados de jogos do futebol brasileiro em 2022.

Cariús recebeu a sentença anterior no dia 9 de agosto, pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD. Desde então, o lateral-esquerdo seguia treinando com o elenco do Sport e aguardava o resultado do novo julgamento, com a esperança de ser absolvido. Como conseguiu apenas a redução, ele chegou a ter sua saída comunicada pelo clube. Agora, com pré-contrato assinado, já treina novamente nas dependências rubro-negras. A última partida do atleta foi no dia 28 de julho, contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja também

Futebol de areia Mundial de Beach Soccer: Brasil fecha 1ª fase com aproveitamento 100%