Crise na CBF STJ nega recurso e Ednaldo Rodrigues segue afastado da CBF A decisão partiu da presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura

O STJ (Superior Tribunal de Justiça), atráves da presidente Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu o recurso apresentado pelo presidente destituído da CBF- Ednaldo Rodrigues.

A decisão do STJ ainda cabe recurso, entretanto, garante que o presidente licenciado do STJD, José Perdiz, convoque num período de 30 dias úteis eleição na CBF.

Na última quinta-feira (7), os desembargadores da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro consideraram ilegal a eleição de Ednaldo Rodrigues e seus oito vices, que tinha acontecido em março de 2022.

Os desembargadores julgaram que a eleição era inválida por ter ocorrido com regras estabelecidas num acordo entre CBF e Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles entenderam, de forma unânime, que o Ministério Público não tem legitimidade para fazer um acordo com a CBF, uma empresa privada.

