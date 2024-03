A- A+

Sport STJD concede efeito suspensivo e Sport voltará a jogar com torcida em competições da CBF A medida vale até a realização do julgamento do recurso, ainda sem data

O Sport voltará a ter torcida em jogos organizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao menos, por enquanto. Na noite desta quarta-feira (20), o auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua, deferiu o pedido do Rubro-negro para suspender a pena de oito partidas com os portões fechados até a realização do julgamento do recurso. A informação foi publicada no site do Tribunal do Futebol.

Ainda de acordo com o texto, ainda não há data para o julgamento do Pleno.

O Leão entra em campo às 21h30 desta quarta-feira, diante do Náutico, na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Contudo, a medida ainda não vale para o Clássico dos Clássicos. Para o duelo com o ABC, em Natal, neste sábado (23), também pela competição regional, os rubro-negros poderão acompanhar o jogo na condição de visitante.

Como mandante, o Sport terá seu torcedor à disposição na próxima quarta-feira (27), contra a Juazeirense. A partida acontece pela última rodada da primeira fase do Nordestão, na Arena de Pernambuco.

À reportagem, o vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Guedes, celebrou a conquista. "A gente estava esperançoso, confiante que iria conseguir desde que protocolamos o pedido na última terça. Durante o dia de hoje, a gente vinha agilizando, trabalhando junto ao STJD para isso sair ao longo do dia e conseguimos", detalhou.

Além do efeito suspensivo, o Sport tentava a absolvição ou redução da pena imposta pelo STJD. O clube usou como argumento as recentes prisões executadas pela Polícia Civil de Pernambuco. Quatro suspeitos de partição no ataque ao ônibus foram detidos na última semana. Entretanto, segundo Guedes, "esta questão só será analisada no dia do julgamento".

