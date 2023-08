A- A+

Futebol STJD confirma quarteto rebaixado no Estadual na Série A2 do Pernambucano deste ano De acordo com o presidente da FPF, competição deve iniciar até o dia 20 de setembro

Em novo julgamento nesta quarta-feira (17), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou a participação de Afogados, Belo Jardim, Caruaru City e Íbis na Série A2 do Campeonato Pernambucano 2023. O quarteto foi rebaixado no Estadual este ano e poderão disputar o acesso para retornar à elite do Estado em 2024.

Recentemente, clubes da Série A2 haviam entrado com um recurso no STJD para que os rebaixados jogassem a divisão de acesso apenas no próximo ano. Porém, o pleno optou por deixar a decisão nas mãos da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Águia, América-PE, Cabense, Jaguar, Chã Grande, Barreiros, Ipojuca, Pesqueira, Santa Fé, Ypiranga e 1º de Maio foram as equipes que entraram com o recurso junto ao órgão de justiça.

Procurado pela reportagem, o presidente da entidade, Evandro Carvalho, afirmou que na próxima semana uma reunião deve selar os detalhes para o início da competição. "Fiquei surpreso pelo fato dos clubes procurarem a Justiça, mas o STJD entendeu o regulamento, uma coisa que foi feita pelos próprios clubes, e optou por deixar a decisão com a gente. Na próxima semana nós, da FPF, devemos nos reunir com as equipes", informou.

Na última semana, em meio ao imbróglio, o STJD havia suspendido o início da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Agora, com a nova decisão do pleno, de acordo com Evandro, a competição deve ter início até o dia 20 de setembro.

Veja também

