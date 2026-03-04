A- A+

Futebol STJD converte pena de Roger e técnico comanda Sport pela Copa do Brasil Atacante Clayson também teve sanção convertida em multa e reforça a equipe

O técnico Roger Silva e o atacante Clayson poderão estar no gramado do Kleber Andrade, nesta quinta-feira (5), na estreia do Sport na Copa do Brasil, diante da Desportiva Ferroviária-ES. Na tarde desta quarta-feira (4), o clube anunciou ter conseguido reverter em multa punições de três jogos impostas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) à dupla.

No documento assinado pelo presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, as penas serão cumpridas na forma de medida de interesse social, mediante o pagamento do valor de R$ 15 mil por partida. Ou seja, R$ 45 mil no caso de Roger e o mesmo valor para Clayson.

Roger pegou suspensão de três partidas quando ainda comandava o Londrina. Na ocasião, foi expulso na final da Série C 2025 ao empurrar o jogador Kevyn, da Ponte Preta. Ele foi enquadrado por "ato desleal ou hostil durante a partida", conforme o artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Como a suspensão é válida apenas para competições organizadas pela CBF, Roger teria que cumprir na Copa do Nordeste, Copa do Brasil ou Série B do Brasileiro. Roger ainda foi denunciado no artigo 258 por xingar o árbitro depois de ser expulso.

Clayson, por sua vez, teria que cumprir a punição por conta de cartão vermelho recebido no ano passado, contra o Goiás, quando atuava pelo Coritiba. A sanção para o jogador era de quatro partidas, mas ele cumpriu um ainda na Segundona da temporada passada.

Confira a nota do Sport

Após ação do departamento jurídico do Sport Club do Recife, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) decidiu por converter as penas do atleta Clayson e do treinador Roger Silva, de suspensão para medida de interesse social. Desta forma, os dois estão liberados para atuar pelo Leão nas primeiras partidas da Copa do Brasil e Série B deste ano.

Em ambos os casos, o jurídico do Sport argumentou que a punição ocorreu em outra agremiação esportiva e que, por esse motivo, o cumprimento das penas em uma nova equipe impactaria no projeto esportivo da atual agremiação, no caso o Sport.

Tanto Clayson, quanto o treinador Roger Silva, tiveram as penas convertidas em medidas de interesse social, consistentes no pagamento de prestações pecuniárias.

