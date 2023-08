A- A+

Futebol STJD define que Náutico jogará partida de portões fechados e outra com mulheres, crianças e PCDs Punição foi por conta da briga de alvirrubros e torcedores do Confiança, no Batistão, no duelo pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu nesta quinta (17) que o Náutico terá dois jogos sem comercialização de ingressos, por conta da briga entre torcedores do clube e do Confiança, no duelo das equipes, no Batistão, no dia 12 de junho, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Um dos confrontos será de portões fechados e outro com entrada apenas de mulheres, crianças e pessoas com deficiência, sem cobrança de bilhetes. A informação foi confirmada pelo vice-presidente jurídico do clube, Luiz Gaião.

Vale destacar que a punição só acontecerá neste ano caso o Náutico avance ao quadrangular da Série C, já que ela só pode ser aplicada com um prazo mínimo de dez dias para o compromisso seguinte como mandante. Ou seja, no dia 26 de agosto, o Timbu terá público liberado para acompanhar a partida final da primeira fase, contra o São Bernardo, nos Aflitos. Caso não passe, a pena será cumprida apenas na edição de 2024 do torneio.

Uma possibilidade também seria o Náutico solicitar o adiantamento da punição já para o jogo contra o São Bernardo, deixando a outra partida para um possível duelo no quadrangular. Segundo Gaião, essa chance não está descartada, mas ainda será colocada em estudo pelo departamento de futebol.

O Náutico é o atual terceiro colocado da Série C, com 25 pontos. O próximo jogo da equipe é sábado (26), contra o líder Brusque (30 pontos), no Augusto Bauer.



Veja também

VÔLEI Volêi: em primeira vez no Recife, ponteira Júlia se surpreende com recepção da torcida no aeroporto