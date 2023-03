A- A+

NÁUTICO STJD determina que jogo entre ABC x Náutico seja com portões fechados O jogo, que acontece neste domingo (26) às 15h30, no Frasqueirão, em Natal, seria com torcida única. Mas depois de o Náutico entrar com recurso, o STJD decretou na tarde deste sábado (25), torcida única no confronto válido pela Copa do Nordeste

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou na tarde deste sábado (25), que o jogo entre ABC x Náutico, seja com portões fechados. O jogo está marcado para o próximo domingo às 15h30, no Frasqueirão, em Natal, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Primeiramente o jogo seria de portões fechados. Depois, correu risco de acontecer fora do estado. Em seguida, após reunião na sede da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), foi definido que a partida terá apenas presença da torcida mandante. Mas a história só veio ter fim na tarde deste sábado (25). O vice-presidente jurídico do Náutico, Luiz Gayão, confirmou na última sexta-feira (24) que o clube acionaria o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para obter a liberação dos torcedores visitantes. Dito e feito.

Em nota divulgada na tarde deste sábado (25) nas redes sociais, o Clube Náutico Capíbaribe informou que o STJD buscou "conservar o equilíbrio das competições e a inteireza dos regulamentos", decidindo por "deferir liminar para o jogo de amanhã ser de portões fechados, sem a presença dos torcedores de ambas as equipes".

Porque toda essa confusão?

Para entender o cenário, é preciso sair um pouco da esfera esportiva. Por conta da crise de segurança pública vivida no Rio Grande do Norte, com ataques criminosos na Região Metropolitana de Natal, os jogos no estado estavam acontecendo de portões fechados. Foi assim, por exemplo, no triunfo do ABC diante do Fluminense/PI, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Frasqueirão.

A diretoria do ABC, porém, solicitou ao Governo e a FNF que o duelo tivesse presença de público, conseguindo a liberação nesta quinta (23). Acontece que o Náutico, sabendo da nova determinação, informou que procuraria o STJD para também ter a presença dos visitantes no estádio. Foi o que fez. Entrou com o pedido e conseguiu que, pelo menos, não tenha nenhuma torcida no jogo.

