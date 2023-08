STJD determina suspensão preventiva de Igor Carius e mais seis jogadores por suspeita de manipulação

A- A+

O lateral-esquerdo do Sport, Igor Carius, e mais seis jogadores foram suspensos preventivamente por 30 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O grupo é alvo da investigação de nova fase da Operação Penalidade Máxima, promovida pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Os atletas se tornaram réus na Justiça de Goiânia. Ainda não há data para o julgamento. A informação foi divulgada pelo Globo Esporte.

Além de Igor Carius, foram denunciados Alef Manga e Jesus Trindade, ambos ex-Coritiba; Dadá Belmonte, do América-MG; Pedrinho, ex-Athletico e hoje no Shakthar Donetsk/UCR; Sidcley (ex-Cuiabá e hoje no Dinamo Kiev/UCR; além de Thonny Anderson, do Bragantino, mas que estava emprestado ao ABC.

Nos dois julgamentos anteriores, Carius foi absolvido pelo STJD. Com a nova decisão, o atleta desfalcará o Sport nos próximos compromissos pela Série B do Campeonato Brasileiro, a começar pelo duelo diante do Vila Nova, nesta quarta (2), em Goiânia.

