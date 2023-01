STJD divulga data de julgamento dos recursos sobre a invasão na partida entre Sport x Vasco

A- A+

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou a data do julgamento dos recursos referentes ao jogo entre Sport x Vasco, pela segunda divisão do ano passado e que terminou com uma invasão de campo da torcida rubro-negra. A sessão está prevista para o dia 31 de janeiro, quando voltam as atividades do Tribunal, a partir das 11h.

Além de Sport e Vasco, o Bahia também entrou no caso como um novo interessado. O Tricolor baiano tinha terminado a Série B na terceira posição, mas foi ultrapassado pelos cariocas após a perda de pontos do Sport. Isso alterou a premiação do clube pela campanha na Série B.

Sport

O Sport vai recorrer por causa das punições de perdas de mando de campo e pela multa de R$ 180 mil.

No primeiro julgamento, o Rubro-negro foi punido com a perda de oito mandos de campo, que só podem ser cumpridos na Série B. Um já foi pago no ano passado, restando sete para a competição neste ano.

O goleiro Carlos Eduardo também está incluído na ação do Sport. Ele não seguiu no Leão em 2023 e está defendendo o Santo André.

Vasco

O Vasco foi absolvido no primeiro julgamento, onde estava enquadrado no artigo 257 - por "participar de rixa, conflito ou tumulto". Apenas os jogadores foram punidos.

Raniel e Luiz Henrique receberam dois jogos de punição, que já foram cumpridos na última Série B. O goleiro Halls foi punido inicialmente em quatro jogos e ainda não cumpriu nenhum. Ele segue no Vasco na atual temporada.

