STJD indefere pedido da FCF, e jogo entre Sport e Ceará terá público na Arena de Pernambuco

Martelo batido. A partida entre Sport e Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, será na Arena de Pernambuco e com público. Após recomendação do procurador geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Piacente, a decisão foi tomada pelo auditor do Pleno, Felipe Bevilacqua, que indeferiu a solicitação feita pela Federação Cearense.

Assim, além de contar com a presença da torcida, o duelo entre pernambucanos e cearenses segue marcado para o dia 10 de abril, às 21h30, em São Lourenço da Mata. No texto de Felipe Bevilacqua, porém, o auditor ratifica a proibição da presença de torcidas organizadas do Sport na partida, que terá o setor sul da Arena de Pernambuco fechado.

Na última quinta-feira (4), em ofício enviado ao STJD, o Ceará chegou a pedir que o confronto fosse adiado para o dia 20 deste mês. Além disso, a diretoria do Vozão queria o jogo a 100 quilômetros de Pernambuco e com portões fechados.

No documento, Bevilacqua ressalta o posicionamento da Polícia Militar de Pernambuco, que garante a segurança para o clássico regional poder receber torcedores em São Lourenço da Mata.

"Todas as autoridades responsáveis pela segurança pública e as entidades responsáveis pela organização dentro do Estádio foram categóricas quanto à garantia da segurança de todos envolvidos, inclusive no trajeto da equipe visitante, fato que foge do espectro de competência da Justiça Desportiva, neste particular, e pelo qual deve ela se submeter. Pelo exposto, mantenho a decisão tal como lançada", informa.

