Futebol STJD interdita setores dos Aflitos e Batistão após briga de organizadas Confusão ocorreu no duelo entre Confiança e Náutico, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu Confiança e Náutico após as organizadas dos dois clubes protagonizaram uma briga no estádio Batistão, no dia 12 de junho, no encontro entre as equipes pela Série C do Campeonato Brasileiro. Após o caso, a Justiça interditou os setores ocupados pelas uniformizadas nos dois estádios (no caso alvirrubro, o setor Hexa).

A decisão é em caráter preliminar, até que haja o julgamento no STJD. Até lá, além da proibição da presença das uniformizadas - algo que já existe em Pernambuco -, também está vetada a utilização de objetos que façam alusão à torcida. Os clubes também corre risco de futuramente perderem mandos de campo, além de pagamento de multa.

