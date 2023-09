STJD diminui de 540 dias para 360 dias punição de Igor Cariús; multa ficou em R$ 40 mil

A- A+

Em julgamento realizado nesta quinta (28), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) teve punição reduzida de 540 dias para 360 dias e redução de R$ 50 mil para R$ 40 mil o valor da multa para o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport, punido por participação em esquema de manipulação de resultados de jogos do futebol brasileiro em 2022.



Cariús recebeu a sentença anterior no dia 9 de agosto, pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD. Desde então, o lateral-esquerdo seguia treinando com o elenco do Sport e aguardava o resultado do novo julgamento, com a esperança de ser absolvido. Como conseguiu apenas a redução, ele seguirá afastado da equipe. A última partida do atleta foi no dia 28 de julho, contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro.



A denúncia da Procuradoria do STJD teve como base as provas colhidas anteriormente pelo Ministério Público de Goiás na Operação “Penalidade Máxima”. Também foram julgados Nino Paraíba, do Paysandu; Bryan, ex-Athletico; Diego, do Desportivo Aliança-AL; Alef Manga, do Coritiba; Vitor Mendes, do Atlético-MG; Sávio Alves, ex-Goiás; Thonny Anderson, do ABC; Dadá Belmonte, do América-MG, Jesus Trindade, ex-Coritiba; Pedrinho, ex-Atlético-MG; e Sidcley, ex-Cuiabá.

Veja também

Flamengo Depois do vice da Copa do Brasil, Sampaoli deixa comando técnico do Flamengo